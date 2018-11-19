HABER

Almanya'dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

19.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığı öğrenildi

Almanya'dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğini iddia ettiği Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığı öğrenildi. Dışişleri bakanlığından bir sözcü, kişilerin gizlilik haklarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilenlerin adlarının verilmeyeceğini söyledi.

Almanya’nın getirdiği yasak listesinde yer alan söz konusu kişiler, Schengen anlaşmasına dahil diğer 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesine de giremeyecek. AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi yönetimine karşı alınacak tavır konusunda Fransız ve İngiliz hükümetleriyle işbirliği içinde olduklarını ve giriş yasağından öte başka yaptırımların da gündeme gelebileceğini duyurdu.

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasıyla bağlantılı "cevaptan çok soru olduğunu" söyleyen Maas, cinayetin nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin şu ana kadar netleşmemesini de örnek olarak gösterdi.

Almanya, Kaşıkçı'nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülmesinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında belirsizlik sürdüğü sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurduklarını duyurmuş, diğer Avrupa Birliği üyesi devletlere de benzer bir yaptırım uygulamaları çağrısında bulunmuştu. Suudi Arabistan'da 800'e yakın Alman şirketi faaliyet gösterirken, ülke Almanya'dan en fazla silah satın alanlar listesinde Cezayir'in ardından ikinci konumda.

Öte yandan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin ayrıntıları konusunda Türkiye ile Almanya arasında bilgi alışverişi olduğunu doğruladı. Kaşıkçı'nın öldürülmesini kanıtlayan kayıtların Türk tarafı tarafından Berlin’e de iletildiğini doğrulayan Seibert, " istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu" şeklinde bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.

PARTNERDünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?Dünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?
HDP’li Bilgen: Parti ile görüş ayrılığı yokHDP’li Bilgen: Parti ile görüş ayrılığı yok
'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi''Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Hamas duyurdu: Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Göçmenleri istemeyen yüzlerce kişi sokaklara döküldü

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

'Kaşıkçı'nın ölüm emrini o verdi'

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!

Dünyaca ünlü otomotiv devinin CEO'suna gözaltı şoku!

İki lider kritik konular için bir araya geliyor

İki lider kritik konular için bir araya geliyor

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.