Almanya'dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğini iddia ettiği Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığı öğrenildi. Dışişleri bakanlığından bir sözcü, kişilerin gizlilik haklarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilenlerin adlarının verilmeyeceğini söyledi.
Almanya’nın getirdiği yasak listesinde yer alan söz konusu kişiler, Schengen anlaşmasına dahil diğer 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesine de giremeyecek. AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi yönetimine karşı alınacak tavır konusunda Fransız ve İngiliz hükümetleriyle işbirliği içinde olduklarını ve giriş yasağından öte başka yaptırımların da gündeme gelebileceğini duyurdu.
Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasıyla bağlantılı "cevaptan çok soru olduğunu" söyleyen Maas, cinayetin nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin şu ana kadar netleşmemesini de örnek olarak gösterdi.
Almanya, Kaşıkçı'nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında öldürülmesinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylanmayacağını açıklamıştı.
Başbakan Angela Merkel, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında belirsizlik sürdüğü sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurduklarını duyurmuş, diğer Avrupa Birliği üyesi devletlere de benzer bir yaptırım uygulamaları çağrısında bulunmuştu. Suudi Arabistan'da 800'e yakın Alman şirketi faaliyet gösterirken, ülke Almanya'dan en fazla silah satın alanlar listesinde Cezayir'in ardından ikinci konumda.
Öte yandan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin ayrıntıları konusunda Türkiye ile Almanya arasında bilgi alışverişi olduğunu doğruladı. Kaşıkçı'nın öldürülmesini kanıtlayan kayıtların Türk tarafı tarafından Berlin’e de iletildiğini doğrulayan Seibert, " istihbarat alanında bir bilgi alışverişi oldu" şeklinde bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin tapelerin ve konuşmaların Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini ifade etmişti.
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