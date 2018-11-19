Almanya'dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiğini iddia ettiği Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın listede yer almadığı öğrenildi. Dışişleri bakanlığından bir sözcü, kişilerin gizlilik haklarını gerekçe göstererek seyahat yasağı getirilenlerin adlarının verilmeyeceğini söyledi.

Almanya’nın getirdiği yasak listesinde yer alan söz konusu kişiler, Schengen anlaşmasına dahil diğer 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesine de giremeyecek. AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi yönetimine karşı alınacak tavır konusunda Fransız ve İngiliz hükümetleriyle işbirliği içinde olduklarını ve giriş yasağından öte başka yaptırımların da gündeme gelebileceğini duyurdu.

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasıyla bağlantılı "cevaptan çok soru olduğunu" söyleyen Maas, cinayetin nasıl ve kimler tarafından işlendiğinin şu ana kadar netleşmemesini de örnek olarak gösterdi.