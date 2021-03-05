HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’dan 2,4 milyar euroluk nükleer tazminat

Almanya’dan 2,4 milyar euroluk nükleer tazminat

05.03.2021 18:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya’dan 2,4 milyar euroluk nükleer tazminat

Nükleer enerjiden on yıl önce vazgeçen Almanya, bu karardan zarar gören enerji şirketlerine toplam 2,4 milyar euro tazminat ödeyecek.

2011 yılında Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen radyasyon sızıntısı sonrasında nükleer enerjiden vazgeçme kararı alan Berlin yönetimi, bu karardan zarar gördüğü için hukuki mücadeleye giren enerji şirketleriyle uzlaştı.

Yıllardır devam eden hukuki süreç Fukuşima faciasının onuncu yıl dönümü yaklaşırken sonuçlandı. Çevre, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada RWE, Vattenfall, E.ON/PreussenElektra ve EnBW’ye tazminat ödeneceği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılında elektrik şirketlerinin yatırımları için tazminat ödenmesine hükmeden bir kararına istinaden Vattenfall'a 1,425 milyar euro, RWE‘ye 880 milyon euro, EnBW'ye yaklaşık 80 milyon euro ve E.ON‘a 42,5 milyon euro ödenmesine karar verildi.

Davalar geri çekilecek

Varılan anlaşmaya göre şirketler şikayetlerini ve davaları geri çekecek. Bakanlık açıklamasında Washington'daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde Vattenfall tarafından açılan 6 milyar dolarlık davanın da buna dahil olduğu belirtildi. Uzlaşmanın şirket yönetim kurulları ve AB Komisyonu onayına tabi olduğu belirtildi.

Almanya 2011 yılında Japonya'daki deprem ve takip eden tsunami sonrası Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nde yaşanan radyasyon sızıntısı üzerine 17 nükleer santrali 2022 yılına kadar devre dışı bırakma kararı almıştı. Bu karar nedeniyle halen faaliyette olan altı nükleer santralin çalışma ruhsatları sona ermeden kapanması gündeme gelmişti. Anayasa Mahkemesi ise 2016 yılında şirketlere tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Dpa, rtr, AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildiİngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

Hindistan’da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

Asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

İsveç'te baltalı bir kişi Müslümanları tehdit etti

Elinde baltasıyla Müslümanları tehdit etti!

İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

Greta Thunberg’in adı bir kez daha bir hayvana verildi

Greta artık bir 'su ayısı'

Hamile ineğin midesinden 71 kg atık çıktı: Bebek büyüyememiş bile

Hamile ineğin midesindeki 71 kg atıktan bebeği büyüyememiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.