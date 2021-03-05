Almanya’dan 2,4 milyar euroluk nükleer tazminat

2011 yılında Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen radyasyon sızıntısı sonrasında nükleer enerjiden vazgeçme kararı alan Berlin yönetimi, bu karardan zarar gördüğü için hukuki mücadeleye giren enerji şirketleriyle uzlaştı.

Yıllardır devam eden hukuki süreç Fukuşima faciasının onuncu yıl dönümü yaklaşırken sonuçlandı. Çevre, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada RWE, Vattenfall, E.ON/PreussenElektra ve EnBW’ye tazminat ödeneceği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılında elektrik şirketlerinin yatırımları için tazminat ödenmesine hükmeden bir kararına istinaden Vattenfall'a 1,425 milyar euro, RWE‘ye 880 milyon euro, EnBW'ye yaklaşık 80 milyon euro ve E.ON‘a 42,5 milyon euro ödenmesine karar verildi.

Davalar geri çekilecek

Varılan anlaşmaya göre şirketler şikayetlerini ve davaları geri çekecek. Bakanlık açıklamasında Washington'daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde Vattenfall tarafından açılan 6 milyar dolarlık davanın da buna dahil olduğu belirtildi. Uzlaşmanın şirket yönetim kurulları ve AB Komisyonu onayına tabi olduğu belirtildi.