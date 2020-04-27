Almanya'dan 300 milyon euroluk koronavirüs ile mücadele yardımı

Almanya, yoksul ülkeler ve insani kriz yaşanan bölgelerde koronavirüsle mücadele için 300 milyon euro tutarında mali yardım tahsis etme kararı aldı.

Yardım kararı, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle özellikle kriz bölgelerinde yaşayan insanların çok daha büyük riskle karşı karşıya olduğunu dikkat çekildi.

Tahsis edilen yardımla, kriz bölgelerinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunacak, özellikle de mülteci kamplarına koronavirüs testi gibi salgın ile mücadele araçlarının ulaştırılmasına çalışılacak. Ayrıca, hijyen koşullarının iyileştirilmesine, su teminine, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ağırlık verilecek.

Dayanışma vurgusu

"Koronavirüs sınır tanımıyor” diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, salgının özellikle savaş bölgelerinde ve mülteci kamplarında yaşayanlar için büyük tehdit olduğunu söyledi, "acıları hafifletmek için dayanışma sergilenmesi” çağrısı yaptı.

Maas ayrıca uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, küresel bir mücadelede başarı sağlanamazsa, yeni enfeksiyon dalgalarıyla karşı karşıya kalınabileceğin uyarısında bulundu.