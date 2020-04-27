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Almanya'dan 300 milyon euroluk koronavirüs ile mücadele yardımı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

Merkel hükümeti, insani kriz yaşanan bölgeler ve yoksul ülkelerde koronavirüs salgınıyla mücadelenin desteklenmesi için 300 milyon euroluk mali yardım tahsis etti.

Almanya'dan 300 milyon euroluk koronavirüs ile mücadele yardımı

Almanya, yoksul ülkeler ve insani kriz yaşanan bölgelerde koronavirüsle mücadele için 300 milyon euro tutarında mali yardım tahsis etme kararı aldı.

Yardım kararı, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle özellikle kriz bölgelerinde yaşayan insanların çok daha büyük riskle karşı karşıya olduğunu dikkat çekildi.

Tahsis edilen yardımla, kriz bölgelerinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olunacak, özellikle de mülteci kamplarına koronavirüs testi gibi salgın ile mücadele araçlarının ulaştırılmasına çalışılacak. Ayrıca, hijyen koşullarının iyileştirilmesine, su teminine, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ağırlık verilecek.

Dayanışma vurgusu

"Koronavirüs sınır tanımıyor” diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, salgının özellikle savaş bölgelerinde ve mülteci kamplarında yaşayanlar için büyük tehdit olduğunu söyledi, "acıları hafifletmek için dayanışma sergilenmesi” çağrısı yaptı.

Maas ayrıca uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, küresel bir mücadelede başarı sağlanamazsa, yeni enfeksiyon dalgalarıyla karşı karşıya kalınabileceğin uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı, özellikle kadınlar, çocuklar ve daha ileri yaştaki insanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, tüm ülkelerin uluslararası kuruluşları desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Alman hükümetinin tahsis etti mali yardımlar, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika'da, aralarında Haiti ve Afganistan'ın da bulunduğu yaklaşık 51 ülkede kullanılacak.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde, insani kriz yaşanan bölgelerde salgın ile etkin mücadele için 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, gelişmiş ülkelere mali yardım yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Benzer bir yardım çağrısı da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nden (CICR) gelmiş, kriz bölgeleri için 800 milyon İsviçre frangı tutarında yardım çağrısı yapılmıştı.

DW /DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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