Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Berlin, kısıtlamaların kaldırılması için AB çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor.Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına 14 Haziran'a kadar dünya çapında seyahat kısıtlamaları getiren Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesi için yeşil ışık yakması bekleniyor.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, koronavirüs salgınındaki durumun elvermesi halinde 26 AB ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerinin yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein'a seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

Planın Almanya'da ilk eyaletlerde yaz tatilleri başlamadan önce, bir ay içinde yürürlüğe sokulması hedefleniyor. Seyahat uyarılarının yerini, her ülkedeki duruma göre ayrı belirlenecek seyahat tavsiyelerinin alacağı belirtiliyor.

Ajansın, Alman Dışişleri Bakanlığının Çarşamba günü bakanlar kurulunda kararlaştırılması planlanan "Avrupa İçi Turizmin Mümkün Kılınmasına Yönelik Kriterler" başlıklı çerçeve belge taslağına dayandırdığı habere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek.