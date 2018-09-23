HABER

Almanya'dan ABD açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump'tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler olduğunu, özellikle Avrupa'nın buna hazırlanması gerektiğini söyledi.

Maas, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, ABD’de alınan bazı kararlardan sosyal paylaşım sayfası Twitter’den haberdar olunduğuna işaret ederek, ABD’deki bazı kişilerin de Beyaz Saray'daki kararları Twitter’dan öğrendiği izlenimi taşıdığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak amacıyla yarın New York’a gidecek olan Maas, eskiden tüm önemli konularda ABD ile yoğun istişarelerin yapıldığını hatırlatarak, bu istişarelerin azaldığını kaydetti.

Maas, Alman hükümetinin, ABD ile yeniden daha fazla diyalog ve koordinasyon içinde olunmasını istediğini belirtti.

Birçok kişinin ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra her şeyin eskisi gibi olacağı yönünde bir düşünceye sahip olduğunu aktaran Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım." ifadesini kullandı.

Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD'ye karşı daha öz güvenli tutum sergilemesini isteyerek, "Biz Avrupalılar, Twitter’dan ertesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mass, transatlantik ortaklığın 2018'in koşullarına uyarlanması, özellikle de geleceğe hazır hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de Trump’ın göreve gelmesinin ardından Almanya-ABD ilişkilerinde, özellikle ticaret politikası, İran’la yapılan nükleer anlaşma, iklimin korunması ve savunma harcamaları konularında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı.

PARTNERİnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...İnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...
İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiİçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönettiFotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya ABD-Almanya ilişkileri Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

İlginizi Çekebilir

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.