Almanya'dan ABD askerlerine milyonlarca euro destek

Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıt bu maliyetin boyutlarını ortaya koydu.Alman hükümeti ülkede bulunan ABD askeri birlikleri için son yedi yılda 240 milyon euro'dan fazla harcama yaptı. Sol Parti milletvekili Brigitte Freihold'un soru önergesine Alman Maliye Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, bu harcamalarla eski askerlerin iaşeleri ile bina ve arsaların bakımları karşılandı. Soru önergesine verilen yanıta göre, ayrıca 2012 - 2019 yılları arasında NATO ortaklarınca Almanya'da inşa edilecek binalar için ayrılan 480 milyon euro'luk katkı bütçesinin tamamına yakını ABD ordusu için harcandı.

Yanıta göre, ABD'nin Almanya'da 35 bin 700 askeri bulunuyor. Bu askerlerin yaklaşık 18 bin 500'ü Rheinland-Pfalz, 11 bin 700'ü Bavyera, yaklaşık 3 bini Baden-Württemberg ve yaklaşık 2 bin 500'ü de Hessen eyaletlerinde görev yapıyor. ABD Büyükelçiliği'nin verilerine göre, bu sayılara ilave olarak 17 bini ABD'li, 12 bini de Alman olmak üzere 29 bin sivil çalışanın Almanya'nın bu eyaletlerindeki ABD üslerinde istihdam ediliyor.