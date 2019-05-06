BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının sona erdirilmesini istediğini belirterek, “Bu ticaret ihtilaflarının giderilebileceğini umuyoruz. Çünkü hiçbiri için olumlu bir sonucu yok.” dedi.

Altmaier, Berlin’de bir konferansta, basın mensuplarının ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarına yönelik sorusu üzerine, açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklaması ile ilgili olarak Altmaier, “tarafların tek taraflı kararları uygulamada dikkatli olması gerekir.” diye konuştu.

Peter Altmaier, Almanya’nın, dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının sona erdirilmesini istediğini belirterek, “ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının çözülebileceğini umuyoruz. Çünkü hiçbiri için olumlu bir sonucu yok." ifadelerini kullandı.