Almanya'dan ABD'nin Asker Çekme Kararına Art Arda Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'da konuşlandırılan ABD askerlerinin bir bölümünü çekme ya da başka ülkelere kaydırma talimatı verdiği yönündeki haberlere Berlin’den tepkiler sürüyor. ABD'den resmi bir teyit almadığını söyleyen Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Teyit etmediğim bir konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum" dedi.

"NATO'daki en önemli ortağımıza güven konusunda şüphe için yeter"

Hükümette Transatlantik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Peter Meyer, Savunma Bakanı’na kıyasla daha az diplomatik bir dil kullanarak, "Böyle bir planın olması bile, NATO’daki en önemli ortağımıza güvenirlilik konusunda şüphe duymak için yeterli bir neden. Çin’le sistemsel mücadele verdiğimiz bir dönemde Batı ittifakına zayıflatacak bir tutum" şeklinde konuştu.

"Trump Merkel'i düşmanı olarak görüyor"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Savunma Politikaları Sözcüsü Fritz Felgentreu, "Trump’ın ABD seçimlerinde seçmenlerine yaranabilmek için, Almanya’yla olan ikili ilişkileri hiçe saydığını" savunurken,Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter Washington'ın bu kararının "ABD'nin kendisine zarar vereceğini ve anlaşılır olmadığını" ifade etti. Kiesewetter, "ABD askerlerinin çekilmesi Almanya’nın güvenliği açısından çok önem taşımıyor, ancak Almanya'yı ABD'nin stratejik ortağı olarak zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı. Almanya ve ABD arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerde ağırlığı olan German Marshall Funds adlı kurumun yöneticisi Thomas Kleine-Brockhoff ise, "Donald Trump, Angela Merkel’i doğrudan düşmanı olarak görüyor. Bu nedenle Alman-Amerikan ilişkileri 35 yıldır olmadığı derecede kötü bir durumda"şeklinde bir değerlendirme yaptı.