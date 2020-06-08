Almanya'dan ABD'nin Asker Çekme Kararına Art Arda Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'da konuşlandırılan ABD askerlerinin bir bölümünü çekme ya da başka ülkelere kaydırma talimatı verdiği yönündeki haberlere Berlin’den tepkiler sürüyor. ABD'den resmi bir teyit almadığını söyleyen Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Teyit etmediğim bir konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum" dedi.
"NATO'daki en önemli ortağımıza güven konusunda şüphe için yeter"
Hükümette Transatlantik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Peter Meyer, Savunma Bakanı’na kıyasla daha az diplomatik bir dil kullanarak, "Böyle bir planın olması bile, NATO’daki en önemli ortağımıza güvenirlilik konusunda şüphe duymak için yeterli bir neden. Çin’le sistemsel mücadele verdiğimiz bir dönemde Batı ittifakına zayıflatacak bir tutum" şeklinde konuştu.
"Trump Merkel'i düşmanı olarak görüyor"
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Savunma Politikaları Sözcüsü Fritz Felgentreu, "Trump’ın ABD seçimlerinde seçmenlerine yaranabilmek için, Almanya’yla olan ikili ilişkileri hiçe saydığını" savunurken,Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter Washington'ın bu kararının "ABD'nin kendisine zarar vereceğini ve anlaşılır olmadığını" ifade etti. Kiesewetter, "ABD askerlerinin çekilmesi Almanya’nın güvenliği açısından çok önem taşımıyor, ancak Almanya'yı ABD'nin stratejik ortağı olarak zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı. Almanya ve ABD arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerde ağırlığı olan German Marshall Funds adlı kurumun yöneticisi Thomas Kleine-Brockhoff ise, "Donald Trump, Angela Merkel’i doğrudan düşmanı olarak görüyor. Bu nedenle Alman-Amerikan ilişkileri 35 yıldır olmadığı derecede kötü bir durumda"şeklinde bir değerlendirme yaptı.
Alman basınında Trump'ın bu kararı NATO'ya danışmadan aldığı iddiası
Bu arada Alman hükümetinin diplomatik kanallardan, Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi konusunda Beyaz Saray’dan teyit istediği, ancak cevap alınamadığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı Pentagon arasında bu konuda ayrı görüşler olduğuna inandığını ve Başkan Trump’ın kararı Savunma Bakanı Mark Esper’e danışmadan aldığının tahmin edildiğini bildirdi. Der Spiegel dergisine konuşan kaynak, Başkan Trump’ın Afganistan’da konuşlu ABD askerlerini geri çekme kararını da, kendi hükümeti ve NATO’daki partnerleriyle paylaşmadan aldığını hatırlattı.
ABD'nin 34 bin 500 askeri Almanya'dan ayrılırsa ne olur?
Başkan Trump’ın talimatının hayata geçirilmesi durumunda, ABD'nin ülkede bulunan 34 bin 500 askerinin üçte biri Almanya'dan ayrılacak. Çeşitli kaynaklar asker çekme sürecinin ABD’deki seçimlerden önce önümüzdeki Eylül ayında başlayacağından yola çıkıyor. Polonya Başbakanı Morswiecki, Almanya'dan çekilen askerlerin kendi ülkesinde konuşlandırılması yönünde karar olmasını umduğunu söylemişti. Geçen hafta görevinden ayrılan ve Amerika‘daki tüm istihbarat birimlerinin üst yöneticiliğine geçen, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell bundan bir süre önce, "Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’da konuşlandırılmasından memnun oluruz"diyerek, Almanya'nın dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcadığını kaydederek, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" şeklinde görüş belirtmişti.
Başkan Trump, Almanya'nın NATO'ya mali desteğinin ve savunma bütçesinin yetersiz olduğunu öne sürerek, daha önce de askerleri çekme tehditinde bulunmuştu. ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 2’si kadar savunma harcaması taahhüdünün yanısıra, Almanya’nın Rusya ile ilişkileri yüzünden de gerginlik vardı.Başkan Trump, Almanya'nın Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinden çekilmesini istiyor.