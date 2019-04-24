Almanya'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin açıklama

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararından sonra Avrupalı partnerlerle bu durumun etkilerini takip edeceklerini söyledi.

Demmer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yeni petrol ambargosuna ilişkin kararını, Mısır'daki referandumu ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımlarla ilgili açıklamasını not ettiklerini belirten Demmer, "Avrupalı partnerlerimizle etkilerini gözlemleyeceğiz." dedi.

Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmediğine işaret eden Demmer, "Buna, AB ve uluslararası yasalara uygun İran ile meşru ticari ilişkilere olanak sağlanması da dahil." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmayı İran'ın nükleer silahlanmasını önlemeye ilişkin önemli bir araç olarak gördüklerini söyleyen Demmer, bundan dolayı bu anlaşmanın tümüyle uygulanmasından yana olmayı sürdüreceklerini kaydetti.