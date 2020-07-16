HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’dan ABD’ye: Enerji politikamızı kendimiz belirleriz

Almanya’dan ABD’ye: Enerji politikamızı kendimiz belirleriz

16.07.2020 18:59 | Son Güncelleme

ABD'nin Rus doğal gazını taşıyacak Mavi Akım 2 ve TürkAkım hatlarına yönelik yaptırımları sertleştirme adımına Berlin'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Maas, "Enerjiyi nereden alacağımıza biz karar veririz" dedi.ABD'nin, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ve TürkAkım boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarında şimdiye kadar uygulanan muafiyetleri kaldıracağını açıklamasına Berlin'den sert tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "ABD yönetimi, Avrupalı şirketleri de yaptırımla tehdit eden açıklamasıyla, Avrupa'nın enerjimizi nereden ve nasıl tedarik edeceğimiz konusunda karar verme hakkı ve egemenliğini hiçe saymaktadır" açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “Avrupa enerji politikası Avrupa’da belirlenir, Washington’da değil’’ denilerek, ABD’nin kendi egemenlik alanı dışındaki yaptırımlarının kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamada partnerler arasında yaptırımlar uygulanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak "İhtiyacımız olan, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin ortak bir transatlantik tutumdur. Bu yöndeki çabalar, ABD’nin kararıyla daha da zorlaşacaktır'' ifadesini kullandı.

Kremlin: ABD'nin kendi gazını satma tezgahı

ABD’nin yaptırım açıklamasına Rusya’dan da tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin bu girişimi “Avrupa’ya Moskova’nın talep edeceğinden daha yüksek bir fiyata gaz satmak için kurulmuş bir tezgah’’ olarak nitelendirdi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Peskov, ‘’haksız rekabetin devamı’’ olarak gördükleri bu adımın, Avrupalıları daha uygunsuz koşullarda, daha pahalıya gaz satın almaya mecbur bırakmayı ve Rus gazını satın almaktan caydırmayı amaçladığını savundu.

ABD’nin kararının perde arkası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını açıklamıştı.

Bu karar, artık söz konusu projelerde yer alan tüm şirketlerin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında mali cezalara çarptırılabileceği anlamına geliyor.

Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan doğal gaz boru hatlarının inşa edildiği Kuzey Akım 2 projesine ABD ve baypas edilen Doğu Avrupa ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor. Washington, Avrupalı şirketlerin de yatırımının bulunduğu bu projenin Avrupa'yı tehlikeli biçimde Rusya'ya daha fazla bağımlı kılacağını savunuyor.

Rusya'nın güneyinden yola çıkan doğal gazı Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan TürkAkım projesiyle yılda 31,5 milyar metreküpe kadar gaz taşınması öngörülüyor.

DW, dpa, Reuters / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...
Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan açıklama: 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Marmara için korkutan açıklama: 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

İlginizi Çekebilir

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
İspanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor

İspanya'da endişelendiren rakamlar!

ABD'de ikinci infaz! 17 yıl aradan sonra...

ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Azerbaycan’dan flaş iddia: Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.