Almanya'dan ABD'ye "kirli teklif" iddiası

Alman çevre kuruluşu "Deutsche Umwelthilfe" (DUH), Alman hükümetinin geçen yıl ABD'ye, Kuzey Akım 2 projesine muhalefetinden vazgeçmesi için "gizli" bir teklifte bulunduğu mektubu yayımladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un o dönemki mevkidaşı Steven Mnuchin'e yazdığı 7 Ağustos 2020 tarihli gayriresmi ibareli mektupta, ABD'nin Kuzey Akım 2'ye karşı yaptırımlardan vazgeçmesi için Almanya'nın kuzeyine iki LNG istasyonu kurma ve bunun için 1 milyar euroya kadar yatırımda bulunma teklifi dile getiriliyor.

ABD, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine, Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Projeyi savunanlar ise ABD'nin muhalefetinin ardında, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) daha yüksek fiyatlardan Avrupa'ya satma niyetinin bulunduğunu savunuyor.

Doğu Avrupa'ya destek sözü

Scholz'un mektupta, Almanya'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven ve Brunsbüttel'de 1 milyar euroya varan yatırımla iki LNG terminali inşa etmeye hazır olduklarını belirttiği, ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin muhalefetini yumuşatmak üzere bölgedeki enerji ağlarının genişletilmesine destek verme teklifi yaptığı kaydediliyor.