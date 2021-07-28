Almanya’dan ABD’ye “Seyahat Kısıtlaması” Tepkisi

ABD’nin, Delta varyantı nedeniyle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat sınırlamalarını kaldırmayacağını açıklaması Berlin’de tepkilere neden oldu. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun Genel Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Marcus Söder kararı "çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

Almanlar’ın yanısıra neredeyse tüm Avrupalılar’ın ABD’ye seyahat etmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Söder, "ABD ile, Amerikalılarla yerinde, doğrudan bir ilişki kurabilmeyi çok arzulardık. Bu ikili ilişkiler için olduğu kadar, ekonomi trafiği açısından da yararlı olurdu" dedi.

Federal hükümet tarafından yapılan açıklamadaysa, kararın değiştirilmesi ve seyahatların mümkün kılınması için Amerikalı yetkililerle görüşmeler yapıldığı bildirildi. Hükümetin Transatlantik İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Peter Meyer, Washington’un kararına üzüldüğünü kaydederek, "İspanya ve Hollanda’da Delta varyantları nedeniyle vaka sayılarının yükselmesi doğru. ABD herhalde bu yüzden bu kararı aldı. Almanya’ya özel bir uygulamayı herhalde arzulamadılar" şeklinde konuştu. Meyer, ABD’de aktif olan Alman şirketlerinin elemanlarının da sınırlamalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, işletmelerdeki gerekli bakım ve tamirat işlemlerinin aksadığını, bunun Amerikan ekonomisi için de iyi olmadığı bilgisini verdi.

Alman Sanayiciler Birliği BDI Başkanı Joachim Lang da, seyahat sınırlaması ile ekonomi arasında bağlantı kurarak, yatırımcıların, tedarikçilerin ve müşterilerin ABD’ye uçamamasının Amerikan ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.

Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun dış politika sözcüsü ve Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, ABD‘ye seyahat sınırlamalarının transatlantik ilişkileri zedelediğini ifade etti ve "İnsanların görüşebilmesini engellemek doğrudan ekonomik ilişkilere de zarar verecektir" diye görüş belirtti. Başbakan Angela Merkel, iki hafta önce düzenlediği Washington seyahatinde konuyu Başkan Joe Biden ile konuşmuş, Berlin’e döndükten sonra seyahat yasağının kaldırılmasını öngördüğünüı ifade etmişti.

Beyaz Saray, Corona virüsünün Delta varyantının yüksek bulaşıcılık oranı ve ABD'de vaka sayılarının artması nedeniyle eski Başkan Trump döneminde alınan seyahat sınırlamalarının kaldırılmayacağını açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, 2020 yılı Mart ayından bu yana geçerli olan ve "travel ban" (seyahat yasağı) olarak tanımlanan seyahat sınırlamalarının Schengen Bölgesi'ndeki Avrupa ülkelerinin yanısıra, İrlanda, Çin, Hindistan, İran, Güney Afrika ve Brezilya'yı da kapsadığını duyurdu. ABD'nin Kanada ve Meksika sınırlarının en azından 21 Ağustos'a kadar kapalı kalacağı da açıklandı.

Uzatılan kısıtlamalara göre, Almanya ve diğer Schengen Bölgesi ülkelerinden turistlerin ABD’ye seyahatı tümüyle yasaklanmış durumda. İş seyahatlarına ise istisnai şekilde izin veriliyor. İki kez aşı olan ya da Corona hastalığını atlatan ABD vatandaşları ise, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gelebiliyor. Alman havayolları Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’dan ABD’ye giden uçuşların en iyi koşullarda yüzde 50 dolulukla gerçekleşebildiği belirtilerek, kararın yarattığı belirsizlik nedeniyle sektörün toparlanmasının daha uzun bir süre alacağı vurgulandı. Lufthansa, her ay 235 milyon Euro zarar yaptığını duyurmuştu.

