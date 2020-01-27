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Almanya'dan AB'ye Libya'ya ilişkin mutabakatın uygulanmasında yardımcı olması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Almanya'dan AB'ye Libya'ya ilişkin mutabakatın uygulanmasında yardımcı olması talebi

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’nin (AB), Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda varılan mutabakatın uygulanmasında yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Maas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya’daki siyasi süreçte ilerleme sağlanması ve silahların susması için Berlin’deki Libya Konferansı'nda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Bu kapsamda hala zor ve uzun bir yolun gidilmesi gerektiğini ifade eden Maas, "AB'nin, (Berlin’deki Libya Konferansı’nda varılan) mutabakatın uygulanmasına tüm gücüyle yardım etmesi gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, partnerlerle Berlin’deki mutabakatın bağlayıcı olması hususunda bir karar çıkartılması için çalıştıklarını, bu kararın silah ambargosu ihlal edildiğinde yaptırımların uygulanmasını içermesi gerektiğini kaydetti.

- Koronavirüs konusunda alınacak önlemlere ilişkin tüm opsiyonlar inceleniyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Maas, bugün dışişleri bakanlığında bu konuda Alman hükümetinin kriz masasının toplanacağını belirtti.

Alman vatandaşlarının bakanlığın Çin ile ilgili seyahat ve güvenlik uyarılarını takip etmeleri ve bu ülkeye yapacakları çok zorunlu olmayan seyahatleri ertelemeleri yönünde çağrıda bulunan Maas, alınacak önlemlere ilişkin tüm opsiyonları incelediklerini, bölgeden ayrılmak isteyen Almanların tahliyesini de düşündüklerini ifade etti.

Maas, buna ilişkin Pekin’deki Alman Büyükelçiliğinden bir ekibin bölgedeki Almanlara destek vermesi için bugün Vuhan’da olacağını kaydetti.

- "Mutabakata uyma konusunda tüm taraflara baskı yapılmalı"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nın çok önemli bir adım olduğunu belirterek, burada varılan mutabakatın tümünün ertesi gün yürürlüğe girmeyeceğini herkesin bildiğini söyledi.

Libya Konferansı’nın siyasi süreç konusunda ilk adım olduğunu, şimdi yerinde gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini anlatan Borrell, "Mutabakata uyulması için tüm taraflara baskı yapmamız lazım." dedi.

Borrell, bölgede ateşkese uyulmaması gibi gelişmelerin rahatsızlık verici olduğunu da kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Borrell, AB Komisyonunun durumu yakından takip ettiğini, üye ülkelerle koordinasyon içinde olunduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile teması sürdürdüklerini vurguladı.

Borrell, bu konuda AB'ye üye ülkelerin sağlık bakanlarının toplanacağını kaydetti.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Almanya Dışişeleri Bakanı Maas Berlin

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