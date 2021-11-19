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Almanya’dan Afganistan’a insani yardım sözü

19.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya ve Hollanda, Taliban yönetimine insani yardıma hazır olduklarını söyledi.

İki ülke diplomatları Kabil'de Taliban yönetiminden yetkililer ile bir araya geldi.Taliban Afganistan'da yönetimi devraldığından bu yana Alman diplomatları ilk kez Taliban yönetimi ile Kabil'de bir araya geldi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki Alman diplomat ve bir Hollandalı diplomatın Kabil'de Taliban yönetiminden üst düzey yetkililer ile bir araya geldiği ve her iki ülkenin "yaklaşan kış şartları düşünüldüğünde geniş çapta insani yardım sağlamaya" hazır olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamaya göre delegasyonda Alman hükümetinin Afganistan ve Pakistan temsilcisi Jasper Wieck ve Kabil'deki Alman elçi Markus Potzel ve Hollanda'nın Afganistan özel temsilcisi Emielde Bont bulundu. Delegasyon Afgan hükümetinden Başbakan Yardımcısı Abdülgani Baradar ve Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ve İstihbarat Başkanı Abdülhak Vasık ile görüştü. Potzel 2014-2016 yılları arasında Kabil elçiliği yapmıştı ve Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında her iki tarafın da operasyonel anlamda bağlantıda kalmanın önemine dikkat çektiği belirtildi. Görüşmeler sırasında Taliban hükümetinin "insani yardım görevlilerinin, kadın görevliler de dahil olmak üzere, güvenli ve engelsiz bir şekilde ihtiyacı bulunan insanlara ve gruplara erişimini sağlanacağı" sözünü verdiği belirtildi. Açıklamada Taliban'ın "Afganistan'da kız ve erkek çocuklarının eğitime eşit erişimleri olmasının ülke için bir gereklilik olduğu konusunda" anlayış gösterdiği kaydedildi.

Taliban yönetiminin muhalifler için de genel af ilan ettiği ve ülkeyi terk etmek isteyenlerin bunu yapabileceğini aktardığı belirtildi.

Yabancı yardım gerekli

Afganistan yabancı yardıma muhtaç bir ülke ancak Ağustos ayında Taliban yönetimi devraldığından bu yana ülkeye yardım ulaşması sekteye uğradı. Birleşmiş Milletler (BM) ülkede insani felaket olabileceği yönünde defalarca uyarıda bulundu. Afganların yarısı gıda sıkıntısı yaşıyor.

Taliban hükümeti uluslararası arenada diplomatik olarak tanınmıyor. Birçok ülke Taliban yönetimi ile gerekli haller dışında işbirliği yapmaktan kaçınıyor. Alman Dışişleri, yardımların Taliban'ın tavrına bağlı olduğunu birçok kez dile getirdi. Taliban hükümetinin insan haklarına saygı ve ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşlarına gitmeleri için izin vermesi gibi kriterlere bakılıyor ve Alman Dışişleri bu anlamda verilen sözlerin "dikkate alındığını" açıkladı ancak "uygulamaya geçip geçmeyeceğinin" izlendiği belirtildi.

Dpa, AFP/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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