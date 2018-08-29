Almanya'dan Afrika'ya ekonomik açılım

BERLİN/FRANKFURT (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ/ABDULSELAM DURDAK- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'ya bugün başlayacak 3 günlük ziyaret programında, zengin yer altı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip olan Kara Kıta'da özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarını masaya yatıracak. Angela Merkel'in bugün başlayacak Senegal, Gana ve Nijerya'yı kapsayan ziyaret programı, Almanya ile Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerini gündeme getirdi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre 3,5 milyon Alman firmasından sadece bin tanesi Afrika'da aktif durumda iş yapıyor. Alman hükümeti, Alman firmalarının Afrika’daki faaliyetlerinden vergi alınmaması ve özel krediler sağlamak gibi teşviklerle kıtadaki ekonomik faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Afrika'daki yatırım ve ticaret faaliyetlerinin artması için de Hermes kredilerini yükselten Almanya, Afrika'daki yabancı sermaye yatırımlarında aslan payını alan Çinli şirketlerle ortak yatırım yapılmasını da tartışıyor.

Yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olmayı da hedefleyen Almanya, aynı zamanda Türkiye’nin Afrika açılımı modelini de yakından izliyor. Son aylarda Afrika ülkelerinin liderlerini Berlin’de ağırlayan Almanya Başbakanı Merkel'in, ziyaret edeceği ülkelerde yatırımların korunması anlaşmalarını yenilemesi bekleniyor. \ - Ticaret hacminin artırılması hedefleniyor Afrika kıtasıyla Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığı görülüyor. Zira, Almanya'nın Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı sadece yüzde 2'ye denk geliyor. Almanya’nın geçen yıl Sahra Altı Afrika ile toplam ticareti 26,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu da Avrupa’nın en büyük ekonomisinin sadece yüzde 1,1’lik dış ticaretine denk geliyor. Alman iş dünyası, karşılıklı ticareti daha yüksek rakamlara çıkarmak ve Afrika'nın ihracat payını artırmak için Afrika ile Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (EPSs) da tartışıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına ve geniş tarım arazilerine sahip olan Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, bu kapsamda bazı Afrika ülkeleriyle Berlin’de ve kıta ülkelerinde birçok ekonomik konferans düzenledi. Angela Merkel de Afrika kıtasındaki bazı ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek özel yatırımlar konusunda destek olabilecekleri mesajını verdi. \ - Altyapı ve enerji fırsatları ön planda Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya, Afrika’da özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki özel yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor. Ülkede önemli altyapı ve enerji firmalarının bulunması bu noktada Almanya’nın elini güçlü kılarken, kıtaya ilgi duyan diğer AB ülkelerinden de pozitif olarak ayrıştırıyor. \ - Zenginliklerle dolu Afrika kıtası Afrika, çok farklı bir tarihe ve kültüre sahip bir kıta. Yüz ölçümü olarak Avrupa'nın büyüklüğünün 3 katı ve Almanya'nın 85 katı olan Afrika kıtası, 54 ülkeden oluşuyor ve 3 bin etnik grup ve dili bünyesinde barındırıyor.