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Almanya'dan Amartya Sen'e Barış Ödülü

17.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Alman Yayıncılar Birliği'nin her sene verdiği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve felsefeci Amartya Sen oldu.

Almanya'dan Amartya Sen'e Barış Ödülü

Alman Yayıncılar Birliği tarafından her yıl verilen Barış Ödülü'nü bu sene Hint ekonomist ve felsefeci Amartya Sen kazandı.

Birliğin yönetim kurulu, Sen'in, onlarca yıldır küresel adaletsizlik üzerine sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 86 yaşındaki Harvard profesörünün sosyal adaletsizliğe karşı verdiği mücadelenin "şu an her zamankinden de daha" değerli olduğu vurgulandı.

Hint ekonomist Sen'e 25 bin euro para ödülü de verilecek.

Ödül töreni her yıl olduğu gibi bu sene de Frankfurt Kitap Fuarı'nın sonunda düzenlenecek. Fuar, 14-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sen, 1998 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı. Şu an ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk da aldılar

Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü, 1950 yılından beri veriliyor. Ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.

Almanya içinden ve dışından yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen Barış Ödülü'nü alanlar arasında Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin ve Max Frisch gibi isimler de bulunuyor.

DW,epd/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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