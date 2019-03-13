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Almanya’dan Amerika’nın Huawei Tehdidine Tepki

13.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde ABD ve Almanya arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit etmesi, Berlin’de büyük tepkiye neden oldu

Almanya’dan Amerika’nın Huawei Tehdidine Tepki

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde ABD ve Almanya arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit etmesi, Berlin’de büyük tepkiye neden oldu. Başbakan Angela Merkel, Grenell’e cevaben, Almanya’nın 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu Alman hükümetinin de bildiğini söyledi. Merkel, Federal hükümetin konuyla ilgili gelişmeleri Avrupa'daki ortaklarıyla ve ABD'deki yetkililerle ‘doğal olarak’ paylaşacağını da söyledi.

Hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU sözcülerinden Michael Grosse-Brömer, Almanya’nın güvenlik konularında atacağı adımlarla ilgili, ABD Büyükelçisi veya başkası tarafından uyarılmasına gerek olmadığını belirtirken, eski başbakanlardan sosyal demokrat SPD’li Gerhard Schröder, Grenell’in tehditini ‘küstahça bir şantaj’ olarak tanımladı. ABD’nin, "Bizim emirlerimize uymazsanız, size cezalandırırız" demek istediğini iddia eden Schröder, Berlin’in kendi çıkarlarını düşünerek, Washington’dan bağımsız dış ve ekonomik politik çizgi izlemesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Grenell, Ekonomi Bakanı Altmaier'e gönderdiği mektupta, NATO müttefikleri arasında istihbarat servislerinin işbirliğinin hayati öneme sahip olduğu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerle çalışmanın "güvenli iletişim sistemlerinin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini söylemişti. Mektupta, Almanya’nın Huawei’yle işbirliğine gitmesi durumunda bunun sonuçsuz kalmayacağı ve ABD’nin Almanya’yla istihbarat alanındaki işbirliğine son vereceği tehdidi yer aldı.

Grenell’in mektubunu doğrulayan ABD Büyükelçiliği’nden bir sözcü, Berlin'in ‘güvenilmez’ ülkelerle işbirliği yapması durumunda, bunun gelecekte ABD’yle işbirliğini ve bilgi trafiğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Alman istihbarat servisleri ABD’li istihbarat örgütleriyle uluslararası terörizm veya yasa dışı silah ticareti gibi konularda yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Almanya’nın, süper hızlı 5G mobil internet ağını kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei'yle çalışacağı haberi, Berlin ve Washington arasında uzun bir süredir gerileme neden oluyor. Geçen Aralık ayında Berlin’de gizli temaslarda bulunan bir Amerikan heyetinin, Alman yetkilileri Huawei’nin Çin adına casusluk yapabilecek bir ağa sahip olduğu endişesiyle şirketle çalışma konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.

ABD başta olmak üzere bazı batılı ülkeler Pekin’in Huawei’nin 5G teknolojisi üzerinden casusluk kapasitesini arttırmasından endişe ediyor. Huawei’nin sahibi Rın Cingfey’in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun geçen Aralık ayında ABD'ye iade edilmek üzere Kanada’da gözaltına alınması Çinli firma hakkındaki iddiaları dünya kamuoyunun gündemine taşımıştı. Almanya’nın 5G ihalesini önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmesi bekleniyor. Halen Huawei’nin ihaleye katılıp katılamayacağı netleşmezken, Başbakan Merkel bundan bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Çin’e veri aktarmayacağının garantisini vermesi durumunda Huawei’nin de ihaleye katılabileceğini bildirmişti.

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