Almanya’dan Amerika’nın Huawei Tehdidine Tepki

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell’in, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak, Çinli Huawei şirketi ile yapılacak bir işbirliği halinde ABD ve Almanya arasında istihbarat işbirliğinin sona ereceğiyle tehdit etmesi, Berlin’de büyük tepkiye neden oldu. Başbakan Angela Merkel, Grenell’e cevaben, Almanya’nın 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu Alman hükümetinin de bildiğini söyledi. Merkel, Federal hükümetin konuyla ilgili gelişmeleri Avrupa'daki ortaklarıyla ve ABD'deki yetkililerle ‘doğal olarak’ paylaşacağını da söyledi.

Hükümetteki Birlik Partileri CDU/CSU sözcülerinden Michael Grosse-Brömer, Almanya’nın güvenlik konularında atacağı adımlarla ilgili, ABD Büyükelçisi veya başkası tarafından uyarılmasına gerek olmadığını belirtirken, eski başbakanlardan sosyal demokrat SPD’li Gerhard Schröder, Grenell’in tehditini ‘küstahça bir şantaj’ olarak tanımladı. ABD’nin, "Bizim emirlerimize uymazsanız, size cezalandırırız" demek istediğini iddia eden Schröder, Berlin’in kendi çıkarlarını düşünerek, Washington’dan bağımsız dış ve ekonomik politik çizgi izlemesi gerektiğini belirtti.