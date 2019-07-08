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Almanya’dan Amerika’ya Red

08.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Almanya, Amerika’nın Suriye’ye kara gücü göndermesi yönündeki isteğini reddetti

Almanya’dan Amerika’ya Red

Almanya, Amerika’nın Suriye’ye kara gücü göndermesi yönündeki isteğini reddetti.

Bu gelişmenin Almanya’nın Ortadoğu’da daha fazla askeri rol almasını isteyen Başkan Donald Trump’ın tepkisinin çekmesi bekleniyor.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, “hükümetin IŞİD karşıtı koalisyona bağlılığı karar gücü içermiyor” dedi.

Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in geçen Cuma günü Berlin’de Alman hükümet temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Almanya'dan askeri anlamda daha fazla destek beklediklerini söylediği kaydedilmişti.

Gizli görüşmeyi doğrulayan ve konuyla ilgili olarak dpa haber ajansına ve Welt am Sonntag gazetesine konuşan Jeffrey, Almanya’nın Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan oluşumun bulunduğu bölgede daha aktif olmalarını beklediklerini söylemişti.

Jeffrey, Alman askerlerin, bölgedeki Amerikan askerlerinin yerini alabileceğini, ayrıca SDG’ye askeri eğitimin yanısıra, lojistik ve teknik destek sağlayabileceğini ifade etmişti.

James Jeffrey, istenen askeri misyonun, Suriye’nin kuzeyinin istikrarı için görev yapacağını vurgulayarak, "Almanların bu ay içinde ne yapabileceklerine karar vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle, Amerikan yönetiminin Almanya’ya dolaylı olarak bu ay sonuna kadar süre tanıdığını belirtmişti. Başkan Donald Trump geçtiğimiz Aralık ayında IŞİD'in mağlup edildiğini belirterek "Suriye'nin kuzeyinden 2000 asker çekeceğiz" demiş, bu yıl Şubat ayında ise 400 kadar asker bırakacaklarını açıklamıştı.

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