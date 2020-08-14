Almanya'dan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

Toplantıdan Türkiye ile ilgili karar beklenmiyor.Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilimden endişe duyduklarını belirterek bu konudaki tutumlarının çok net olduğunu, gerilimin düşürülmesi ve yeni gerilimlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti. Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için "birbiriyle doğrudan görüşmesinin" önemini vurgulayan Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Alman hükümetinin bu tutumunu iki tarafla gerçekleştirdiği görüşmelerde de açıkça dile getirdiğini söyledi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi göndermesiyle ilgili bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt veren Seibert, "Fransa'nın bu adımını not ettiklerini" belirterek "Gerilimin daha da tırmanmasının önüne geçmek için elden gelen herşeyin yapılması gerekmektedir" dedi. Seibert, gazetecinin "Bölgeye savaş gemisi göndermek gerilimi yatıştırma yönünde atılmış bir adım mıdır?" şeklindeki sorusuna ise "Ekleyecek birşeyim yok" yanıtını verdi.