Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, mimarisiyle Alman Tasarım Konseyince "German Design Award 2019" ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki Almanya Konsolosluğunda düzenlenen törende, ödülünü Konsolos Wolfgang Wessel'den aldı.

Wessel, törende yaptığı konuşmada, tasarım ödülünün eşsiz ve seçkin tasarımlara verildiğini belirtti. ANTEPE'nin hayata geçirdiği Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin, tasarımıyla 45 üyeli uluslararası jüriyi etkilemeyi başardığını ifade eden Wessel, böyle bir ödülü takdim etmekten dolayı onur duyduğunu kaydetti.

Sağlıklı bireylerin yetişmesinde sporun önemli rol üstlendiğini aktaran Wessel, "Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler. Spor ayrıca gençlerin suça yönelmesini engelleme potansiyeline sahiptir. Döşemealtı’ndaki spor kompleksi için bu ödülü takdim etmekten onur duyarım." dedi.

- "Avrupa'nın en güzel tesislerinden birini hayata geçirdik"