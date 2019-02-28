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Almanya'dan Antalya'ya "mimari tasarım" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılan Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, mimari yapısıyla Alman Tasarım Konseyince "German Design Award 2019" ödülüne layık görüldü - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: "Yaptığımız projeyle Avrupa'nın belki de dünyanın en güzel tesislerinden birini hayata geçirdik"

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, mimarisiyle Alman Tasarım Konseyince "German Design Award 2019" ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki Almanya Konsolosluğunda düzenlenen törende, ödülünü Konsolos Wolfgang Wessel'den aldı.

Wessel, törende yaptığı konuşmada, tasarım ödülünün eşsiz ve seçkin tasarımlara verildiğini belirtti. ANTEPE'nin hayata geçirdiği Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin, tasarımıyla 45 üyeli uluslararası jüriyi etkilemeyi başardığını ifade eden Wessel, böyle bir ödülü takdim etmekten dolayı onur duyduğunu kaydetti.

Sağlıklı bireylerin yetişmesinde sporun önemli rol üstlendiğini aktaran Wessel, "Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler. Spor ayrıca gençlerin suça yönelmesini engelleme potansiyeline sahiptir. Döşemealtı’ndaki spor kompleksi için bu ödülü takdim etmekten onur duyarım." dedi.

- "Avrupa'nın en güzel tesislerinden birini hayata geçirdik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 1950'li yıllardan beri birçok farklı projeyi ödüllendiren konseyin, Antalyaspor tesislerini farkettiğini ifade eden Türel, şunları söyledi:

"Her proje, bir öncekinin eksiklerini tamamlamaya yarıyor. Yaptığımız projeyle Avrupa'nın belki de dünyanın en güzel tesislerinden birini hayata geçirdik. Burada futbol oynayan uluslararası futbolcular gördükleri tesisler içerisinde en iyisinin Antalyaspor tesisleri olduğunu belirtiyorlar. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ödülü yurt dışında bizzat bana takdim ettiler ama malum seçim kampanyamızın yoğunluğu nedeniyle Antalya'dan ayrılabilmek mümkün olmuyor."

Türel, ANTEPE Genel Müdürü Bahadır Yantaç ve çalışma arkadaşları adına ödülü kabul ettiğini sözlerine ekledi.

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ANTEPE Menderes Türel

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