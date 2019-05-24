Almanya’dan AP Seçimine Üç Türk Kökenli Aday

Avrupa Parlamentosu için dün başlayan seçim maratonu Pazar günü sona erecek. 28 AB ülkesinde yapılacak seçimler mutemelen AB’nin geleceğini belirleyecek. Avrupa Birliği tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

İngiltere’nin ortaklıktan çıkma süreci, AB üyeleri arasında yaşanan çıkar çatışmaları, özellikle birliğin lokomotifi Almanya’nın bir çok konuda AB’nin diğer güçlü ülkesi Fransa’yla ters düşmesi ve hemen tüm üye ülkelerde aşırı sağcı ve sağ popülist partilerin giderek daha fazla söz sahibi olması, bu seferki Avrupa Parlamentosu seçimlerini şimdiye dek yapılanlardan çok daha önemli kılıyor.

Toplam 427 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak toplam 705 milletvekili seçilecek. Avrupa Parlamentosu'ndaki üye ülkelerin sandalye dağılımı, ülkelerin nüfusuna göre belirlenmiş durumda. AB'nin en kalabalık ülkesi Almanya'dan 99 parlamenter seçilirken, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 72 parlamenter ülkesini temsil edecek. Malta, 5 parlamenterle Avrupa Parlamentosu'nda en az sandalyeye sahip ülkesi durumunda.