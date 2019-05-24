Almanya’dan AP Seçimine Üç Türk Kökenli Aday

Avrupa Parlamentosu için dün başlayan seçim maratonu Pazar günü sona erecek. 28 AB ülkesinde yapılacak seçimler mutemelen AB’nin geleceğini belirleyecek. Avrupa Birliği tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.
İngiltere’nin ortaklıktan çıkma süreci, AB üyeleri arasında yaşanan çıkar çatışmaları, özellikle birliğin lokomotifi Almanya’nın bir çok konuda AB’nin diğer güçlü ülkesi Fransa’yla ters düşmesi ve hemen tüm üye ülkelerde aşırı sağcı ve sağ popülist partilerin giderek daha fazla söz sahibi olması, bu seferki Avrupa Parlamentosu seçimlerini şimdiye dek yapılanlardan çok daha önemli kılıyor.
Toplam 427 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak toplam 705 milletvekili seçilecek. Avrupa Parlamentosu'ndaki üye ülkelerin sandalye dağılımı, ülkelerin nüfusuna göre belirlenmiş durumda. AB'nin en kalabalık ülkesi Almanya'dan 99 parlamenter seçilirken, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan 72 parlamenter ülkesini temsil edecek. Malta, 5 parlamenterle Avrupa Parlamentosu'nda en az sandalyeye sahip ülkesi durumunda.
Parlamentoya en fazla milletvekilini gönderecek Almanya’da seçime 40 parti katılırken, partilerin listelerinde yer alan ve seçilmelerine kesin gözüyle bakılan en az üç Türkiye kökenli aday var. Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 10. sırada aday gösterilen ve son iki dönemdir AP üyesi olan İsmail Ertuğ’un yanı sıra Sol Parti’den 2. sıra adayı Özlem Alev Demirel ve Özgür Seçmenler’den (Freie Waehler) 2. sıra adayı Engin Eroğlu’nun seçilme şansı yüksek görülüyor. İsmail Ertuğ, Avrupa Parlamentosu’nun öneminin bir demokrasi güvencesi olarak, sağ popülist akımlara karşı her geçen gün artığını savunuyor.
Sol Parti'nin adayı Özlem Alev Demirel de, AP milletvekili olması durumunda ırkçılığa karşı mücadele vereceğini belirtiyor.
Bu arada Almanya’daki partiler arasında çoğunluğu Türk kökenli siyasetçilerden oluşan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi’de (BIG) yer alıyor. Almanya’da seçimlere girecek tek göçmen kökenli parti olan BİG’in toplam 38 adayı var. AP seçimlerinde Almanya’da diğer seçimlerde geçerli olan yüzde 5 barajı yok. Bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için ülke çapında en az 150 bin oy alması gerekiyor. 2010 yılında kurulan BIG partisi, 2013’de katıldığı Federal Seçim’de toplam 17 bin oy alabilmişti.
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