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Almanya’dan aşı geliştiren şirketlere 750 milyon euroluk destek

15.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan üç Alman şirketine 750 milyon euro destek sağlayacağını açıkladı.

Almanya’dan aşı geliştiren şirketlere 750 milyon euroluk destek

Almanya hükümeti, koronavirüs aşısı geliştirmek için araştırmalarını sürdüren üç Alman şirketine 750 milyon euro destek sağlanacağını duyurdu.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek hükümetin mRNA bazlı aşılarını geliştirmeleri sürecinde BioNTech'e 375 milyon euro, CureVac'e 252 milyon euro destek vermeyi kararlaştırdığını açıkladı. Covid-19 hastalığına karşı geliştirilen aşıda da kullanılan mRNA, vücudun protein üretiminde rol oynayan bir tür haberci molekül.

Bakan, IDT Biologika isimli üçüncü bir şirketle de görüşmelerin yakında tamamlanacağını söyledi. Bu şirketin de bağışıklık sistemini güçlendirmek için koronavirüs proteinini hücrelere taşıyan viral vektör bazlı bir aşı geliştirme çalışması yaptığı belirtildi.

Bu üç şirketle yapılan anlaşma ile Almanya’nın 40 milyon doz aşıyı garantiye alacağı açıklandı.

"Mutlak öncelik güvenlik"

Anja Karliczek aşı geliştirme sürecinde aceleci davranılmayacağını, yani toplumun aşı için 2021 ortasını beklemesi gerekebileceğini vurgulayarak, "Mutlak öncelik güvenlik" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da Eğitim ve Araştırma Bakanı'nın duruşunu destekleyerek sadece üçüncü fazda binlerce kişide test edilen aşıların onaylanacağını söyledi. Bakan Spahn, Almanya’nın aşı olunmasını zorunlu tutacağı iddialarını ise reddetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ye göre küresel çapta 150 potansiyel aşı çalışması devam ediyor. Örgüt bu çalışmalardan 35 tanesinin insan üzerinde test aşamasına geldiğini belirtiyor.

Reuters, AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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