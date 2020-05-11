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Almanya'dan aşı için 750 milyon euroluk kaynak

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Almanya koronavirüs aşısı için 750 milyon euro bütçe ayırdı.

Almanya'dan aşı için 750 milyon euroluk kaynak

Bakan Karliczek, normale dönüşün sadece aşıyla mümkün olabileceğini belirterek aşının en erken 2021 ortasında hazır olabileceğine dikkat çekti.Alman hükümeti, yeni tür koronavirüse karşı aşının geliştirilme ve üretim süreci için 750 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "eşi benzeri görülmemiş, özel bir program" olarak nitelendirdiği projenin Almanya’nın koronavirüs aşısının geliştirilmesi yönündeki uluslararası çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Bakan Karliczek, programın sırasıyla araştırma ve üretim olmak üzere iki temel bileşeni olduğunu belirtti. Program sayesinde aşının geliştirilme aşamasında daha fazla insan üzerinde deney yapılmasının mümkün olacağını kaydeden Karliczek, bu şekilde daha hızlı ilerleme kaydedileceğini ifade etti.

Bakan böylece sağlık çalışanları ve risk gruplarına dahil kimselere çok geç olmadan müdahale edilmesinin mümkün olacağını söyledi. Bakan, çalışmalara katılımın yalnızca gönüllülük esasına dayanacağının da altını çizdi.

Program sayesinde, aşı bulunur bulunmaz büyük miktarlarda üretilmesinin mümkün olması bekleniyor. Bu çerçevede Alman hükümeti, aşının bileşenlerinin sağlanması ve aşıyı üretecek firmalarla yapılacak anlaşmalar noktasında da aktif rol oynamayı planlıyor.

"Etkili bir aşı, normalliğe dönüşün anahtarıdır" diye konuşan Bakan Karliczek, "Yine de mucize beklememeliyiz" uyarısı yaptı. Aksiliklere de hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Karliczek, aşının "en erken 2021 yılı ortasında" kullanıma hazır olacağını belirtti.

AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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