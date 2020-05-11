Almanya'dan aşı için 750 milyon euroluk kaynak

Bakan Karliczek, normale dönüşün sadece aşıyla mümkün olabileceğini belirterek aşının en erken 2021 ortasında hazır olabileceğine dikkat çekti.Alman hükümeti, yeni tür koronavirüse karşı aşının geliştirilme ve üretim süreci için 750 milyon euro ayrıldığını açıkladı. Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "eşi benzeri görülmemiş, özel bir program" olarak nitelendirdiği projenin Almanya’nın koronavirüs aşısının geliştirilmesi yönündeki uluslararası çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Bakan Karliczek, programın sırasıyla araştırma ve üretim olmak üzere iki temel bileşeni olduğunu belirtti. Program sayesinde aşının geliştirilme aşamasında daha fazla insan üzerinde deney yapılmasının mümkün olacağını kaydeden Karliczek, bu şekilde daha hızlı ilerleme kaydedileceğini ifade etti.

Bakan böylece sağlık çalışanları ve risk gruplarına dahil kimselere çok geç olmadan müdahale edilmesinin mümkün olacağını söyledi. Bakan, çalışmalara katılımın yalnızca gönüllülük esasına dayanacağının da altını çizdi.