Almanya’dan aşı temposunu artırma girişimi

İlk haftada 940 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.Almanya'da yoğun eleştirilere neden olan aşı temposundaki yavaşlık Paskalya tatili sonrasında aile doktorlarının koronavirüs aşısını uygulamaya başlaması ile aşılmaya çalışılacak.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Temsilcisi Andreas Gassen tarafından açıklanan plana göre Paskalya'nın ardından 35 bin doktor muayenehanesinde başlayacak uygulama ile ilk hafta 940 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. Gassen 87 bin aile doktorunun aşıyı uygulamaya ehil olduğunu belirtti.

Aile doktorları tarafından ilk iki haftada BioNTech aşısı yapılacağı, daha sonra ise AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısı uygulanacağı belirtildi.

Aile doktorları sonrasında uzman doktorların ve iş yerlerindeki şirket doktorlarının aşıyı uygulayabileceği belirtiliyor. Daha sonra ise aşıların toptancı ve eczaneler yoluyla dağıtılabileceği kaydediliyor.

Almanya'nın Fransa gibi komşuları da aile hekimleri vasıtasıyla aşılama temposunu artırmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Spahn eyaletlerden aşıların bekletilmemesini ve mevcut aşıların derhal uygulanmasını istedi.