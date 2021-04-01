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Almanya’dan aşı temposunu artırma girişimi

01.04.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya‘da aşılamayı hızlandırmak için Paskalya tatili sonrasında aile doktorları koronavirüs aşısı uygulamaya başlayacak.

Almanya’dan aşı temposunu artırma girişimi

İlk haftada 940 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.Almanya'da yoğun eleştirilere neden olan aşı temposundaki yavaşlık Paskalya tatili sonrasında aile doktorlarının koronavirüs aşısını uygulamaya başlaması ile aşılmaya çalışılacak.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Temsilcisi Andreas Gassen tarafından açıklanan plana göre Paskalya'nın ardından 35 bin doktor muayenehanesinde başlayacak uygulama ile ilk hafta 940 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. Gassen 87 bin aile doktorunun aşıyı uygulamaya ehil olduğunu belirtti.

Aile doktorları tarafından ilk iki haftada BioNTech aşısı yapılacağı, daha sonra ise AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşısı uygulanacağı belirtildi.

Aile doktorları sonrasında uzman doktorların ve iş yerlerindeki şirket doktorlarının aşıyı uygulayabileceği belirtiliyor. Daha sonra ise aşıların toptancı ve eczaneler yoluyla dağıtılabileceği kaydediliyor.

Almanya'nın Fransa gibi komşuları da aile hekimleri vasıtasıyla aşılama temposunu artırmaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Spahn eyaletlerden aşıların bekletilmemesini ve mevcut aşıların derhal uygulanmasını istedi.

Vaka sayıları artıyor

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 24 bin 300 yeni vaka tespit edilirken, 201 kişi yaşamını yitirdi. 100 bin kişide yedi gün zarfında görülen yeni vaka sayısı 134,2 düzeyine, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 bin 718'e yükseldi. Tespit edilen yeni vakalarda, "İngiltere varyantı" olarak da bilinen B117 mutasyonunun oranının yüzde 88 olduğu belirtildi.

RKI verilerine göre Almanya'da bugüne dek 13,8 milyon kişi aşılandı. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 11,6'sına tekabül ediyor.

Reuters,dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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