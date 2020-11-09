Almanya'dan Aşının Zamanı Konusunda Karamsar Haber

Tüm dünya Corona virüs kâbusundan kurtulmak için etkili bir aşının ne zaman çıkacağını merak ederken, Alman hükümetinden gelen bir açıklama hayal kırıklığı yarattı.

Federal Hükümet’in haftalık "Corona Kriz Masası" toplantısı öncesinde basına sızan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir strateji raporuna göre, virüse karşı etkili ve güvenli ilk aşının en erken önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ruhsat alabileceğinden yola çıkılıyor.

15 sayfalık raporda, Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin'in ve eşi Özlem Türeci’nin kurduğu Mainz merkezli BioNTech firmasının yanısıra şu anda toplam yedi şirketin Corona virüsüne karşı aşı geliştirme sürecinde bulunduğu belirtilirken, klinik öncesi ve klinik çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesinin henüz sonuçlanmadığı vurgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı, aşının etkileri ve uygun dozun belirlendiği 2'nci ve 3'üncü faz klinik deneylerin, bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında sonuçlanacağından ve ardından aşı ruhsatı sürecinin başlayacağından yola çıkıyor.