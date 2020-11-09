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Almanya'dan Aşının Zamanı Konusunda Karamsar Haber

09.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Tüm dünya Corona virüs kâbusundan kurtulmak için etkili bir aşının ne zaman çıkacağını merak ederken, Alman hükümetinden gelen bir açıklama hayal kırıklığı yarattı

Almanya'dan Aşının Zamanı Konusunda Karamsar Haber

Tüm dünya Corona virüs kâbusundan kurtulmak için etkili bir aşının ne zaman çıkacağını merak ederken, Alman hükümetinden gelen bir açıklama hayal kırıklığı yarattı.

Federal Hükümet’in haftalık "Corona Kriz Masası" toplantısı öncesinde basına sızan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bir strateji raporuna göre, virüse karşı etkili ve güvenli ilk aşının en erken önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ruhsat alabileceğinden yola çıkılıyor.

15 sayfalık raporda, Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin'in ve eşi Özlem Türeci’nin kurduğu Mainz merkezli BioNTech firmasının yanısıra şu anda toplam yedi şirketin Corona virüsüne karşı aşı geliştirme sürecinde bulunduğu belirtilirken, klinik öncesi ve klinik çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesinin henüz sonuçlanmadığı vurgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı, aşının etkileri ve uygun dozun belirlendiği 2'nci ve 3'üncü faz klinik deneylerin, bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında sonuçlanacağından ve ardından aşı ruhsatı sürecinin başlayacağından yola çıkıyor.

BioNTech şirketindan daha önce yapılan açıklamalarda, ABD ilaç şirketi Pfizer'in de desteklediği "BNT162b2" kodlu aşının, Corona virüse karşı antikor geliştirdiği ve bağışıklık kazandırdığı öne sürülerek aşı ruhsatı için, inceleme sürecinin başlatıldığı duyurulmuştu. Alman Bild gazetesi, Alman yetkililerin aşı yarışında BioNTech’in önde olduğundan ve aşının izin alma konusunda da yarışı ilk sırada sonuçlandırabileceğinden yola çıktığını haber verdi.

Almanya, şirketin Corona virüsüne karşı aşı projesini şimdiye dek 375 milyon Euro’yla teşvik etti. Bu arada Federal Sağlık Bakanı, aşının bulunması sonrasında aşı için ülke çapında 60 merkez planlandığını bildirdi. Bu konuda Robert Koch Enstitüsü, Leopoldina Bilim Akademisi ve Alman Etik Konseyi’yle birlikte bir plan hazırlandığını ekleyen Spahn, aşıda kimlere öncelik verileceği sorusunun da yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Angela Merkel’se en başta sağlık personeli, doktorlar ve riskli gruptaki insanlara aşı yapılacağını söyledi. Kimsenin aşı olmaya zorlanmayacağını aktaran Merkel, virüsün yenilmesi için toplam nüfusun yüzde 60 ila 70’inin hastalığı atlatması ya da aşı yoluyla bağışıklık kazanması gerektiği bilgisini verdi.

Bu arada Corona virüs vakalarındaki artış az da olsa yavaşladı. Geçen hafta 21 binin üzerine çıkan sayı, hafta sonunda 16 bine geriledi. Yetkililer, hafta sonlarında tüm sağlık idarelerinin yeni vakaları bildirmediğini, o yüzden söz konusu sayının yanıltıcı olduğunu öne sürerken, son bir haftada 100 bin nüfusta tespit edilen vaka sayısının ortalama 150 olması Corona virüsü salgını önlemlerinin daha uzun bir süre devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Merkel, söz konusu sayının 100 binde 50’nin altına düşmesi gerektiğini, aksi takdirde maske zorunluluğu, sosyal mesafe kısıtlamaları, sinemaların, lokantaların, spor salonlarının kapatılması gibi önlemlerin daha da sertleştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Angela Merkel’in ve eyalet başbakanlarının kararıyla 1 hafta önce yürürlüğe giren tedbirlerin, gelecek hafta Pazartesi günü gözden geçirileceği ve muhtemelen ek önlemlerle en erken Aralık ayının ortasına kadar uzatılacağı belirtiliyor. Başbakan Merkel, geçen hafta yaptığı bir açıklamada da "Bizi zor dört ay bekliyor. Tünelin ucundaki ışığın görünmesi daha çok uzakta" demişti.

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