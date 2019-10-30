Almanya'dan aşırı sağa karşı önlem paketi

Almanya’da Halle kentinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından koalisyon hükümeti aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırladı. Nefret suçlarını önlemek amacıyla hazırlanan paketle, ağırı sağ ideoloji ile işlenen suçların önüne geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu paket şu dokuz maddeden oluşuyor:

İnternet üzerinden nefret suçları

İnternet üzerinden işlenen hakaret suçlarının daha etkin bir şekilde soruşturulabilmesi için ceza kanununun ilgili maddelerinde gerekli eklemeler yapılacak. Özellikle suç işlemeye teşvik ya da suç işlemeye yönelik çağrılar özellikle mercek altına alınacak. Ayrıca sanal ortamda, anonim bir kimliğin ardına sığınılarak yapılan hakaretlerinde üzerine de daha kararlı gidilecek.

Bildirme Yükümlülüğü

İnternet sitesi sahipleri, sayfalarında suç kapsamına giren faaliyetleri resmi kurumlara bildirmekle yükümlü hale getiriliyor. Özellikle ölüm tehdidi ya da halkı galeyana getirici ve suça teşvik edici yorumlarda bu yükümlülüğün ivedilikle yerine getirilmesi isteniyor. Konuyla ilgili şu an yürürlükte olan yasa, site sahiplerinin belli bir süre içinde suç teşkil eden içeriği silmesini öngörüyordu. Yeni düzenlemeyle internet sitesi sahipleri Federal Emniyet Dairesi (BKA) bünyesinde oluşturulacak merkezi bir birime bildirimde bulunacak.