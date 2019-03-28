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Almanya'dan Avrupa ülkelerine Etiyopya’ya destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Berlin Nüfus ve Kalkınma Enstitüsü Direktörü Reiner Kilngholz: - "Etiyopya düşerse Afrika Boynuzu’nda tüm bölgenin istikrarı tehlikeye düşecek" - "Etiyopya amaçlarına ulaşmak için dış yardıma ihtiyaç duyuyor"

ADDİS ABABA (AA) - Almanya, Etiyopya’daki istikrarsızlığın tüm Afrika Boynuzu ülkelerini tehlikeye düşüreceğine işaret ederek, Etiyopya’nın kalkınması ve olası göç hareketlerinin engellenmesi için Avrupa ülkelerini bu ülkeye destek olmaya çağırdı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Almanya ve Avusturya iş birliğinde hazırlanan “Kıtlıklar Ülkesinden Umutlar Ülkesine: Etiyopya Afrika Yükselişi İçin Bir Model Olacak Mı?” başlıklı raporun tanıtımı yapıldı.

Almanya’dan Berlin Nüfus ve Kalkınma Enstitüsünün kaleme aldığı raporda, ülkede son yıllarda önemli demografik gelişmeler rakamlarla anlatıldı.

Afrika’nın en kalabalık nüfusuna sahip ikinci ülke olan Etiyopya’da, kadın başına düşen çocuk sayısının 7’den 4,6’ya düştüğü ve nüfus artış hızının yavaşladığı aktarılan raporda, raporda, 1990 yılında 5 yaş altı her bin çocuktan 212’sinin hayatını kaybettiği ancak bu rakamın bugün 68’e gerilediği belirtildi.

Ülkedeki 64'e çıkan ortalama yaşama süresinin Sahra Altı Afrika ortalamasının 6 yıl üstünde olduğuna işaret edilen raporda, okullaşma sayesinde eğitimli nüfusta da önemli bir artış olduğu kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Berlin Nüfus ve Kalkınma Enstitüsü Direktörü Reiner Kilngholz, Etiyopya’da umut edilen ilerlemenin uluslararası yardım olmaksızın hayata geçmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Etiyopya amaçlarına ulaşmak için dış yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

Kilngholz, "Etiyopya düşerse Afrika Boynuzu’nda tüm bölgenin istikrarı tehlikeye düşecek." değerlendirmesinde bulanarak, Avrupa’yı aktif şekilde Etiyopya’ya destek olmaya çağırdı.

"Avrupa, Etiyopya’nın başarısız olmasına izin verme maliyetini karşılayamaz.” diyen Kilngholz, ülkenin kaosa süreklenmesi halinde büyük bir göç dalgasının meydana gelebileceğini kaydetti.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan Etiyopya, aynı zamanda kıtadaki en yoksul nüfusu barındıran 5 ülkeden biri.

Etnik çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 2 milyon insanın yerinden olduğu ülke, Avrupa ve Körfez ülkelerinden ekonomik destek alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Boynuzu Almanya Etiyopya

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