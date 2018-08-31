HABER

Almanya'dan Avrupa ülkelerine UNRWA'ya destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupalı mevkidaşlarına yazdığı mektupta, UNRWA’nın maddi sıkıntıda olduğuna dikkati çekerek fona sağladıkları katkıyı artırmalarını istedi

BERLİN (AA) - Almanya, Avrupa ülkelerinden Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yönelik maddi yardımlarını arttırmaları çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın dün Avrupalı mevkidaşlarına mektup yazarak UNRWA’nın maddi sıkıntıda olduğuna dikkati çektiğini belirtti.

Adebahr, Maas’ın mektupta, Avrupalı mevkidaşlarından fona sağladıkları katkıyı artırmalarından memnuniyet duyacağını bildirdiğini aktardı.

Bu konuda görüşmelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Adebahr, UNRWA’nın Filistinli mültecilere önemli yardımlar yaptığını, böylelikle bölgede istikrara katkı sağladığını kaydetti.

En büyük yardımı sağlayan ABD’nin çekilmeyi düşünmesi nedeniyle UNRWA'nın büyük maddi sıkıntı yaşadığına işaret eden Adebahr, ABD’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kurumlarından ayrılmayı istemesini endişeyle izlediklerini vurguladı.

Alman hükümetinin, bu yardım kuruluşunun desteklenmesini herkesin görevi olarak gördüğünü ifade eden Adebahr, Almanya’nın bu yıl UNWRA’ya 81 milyon avro destek sağladığını, bu miktarın artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.

UNWRA’nın 217 milyon dolar açığı bulunduğuna dikkati çeken Adebahr, Almanya’nın tek başına bu açığı kapatamayacağını ifade etti.

Adebahr, bundan dolayı BM Genel Kurulu kapsamında bir etkinlik düzenleyeceklerini, buradaki görüşmelerde yardım kuruluşuna katkı sağlamaya çalışacaklarını anlattı.

UNRWA, ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Evden 8 kamyon çöp çıktı Evden 8 kamyon çöp çıktı 
'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor'Duvar yazıları' ile tartışan kardeşler yeniden davalık oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya maddi destek UNWRA

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.