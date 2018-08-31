Almanya'dan Avrupa ülkelerine UNRWA'ya destek çağrısı

Alman hükümetinin, bu yardım kuruluşunun desteklenmesini herkesin görevi olarak gördüğünü ifade eden Adebahr, Almanya’nın bu yıl UNWRA’ya 81 milyon avro destek sağladığını, bu miktarın artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.

En büyük yardımı sağlayan ABD’nin çekilmeyi düşünmesi nedeniyle UNRWA'nın büyük maddi sıkıntı yaşadığına işaret eden Adebahr, ABD’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kurumlarından ayrılmayı istemesini endişeyle izlediklerini vurguladı.

Bu konuda görüşmelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Adebahr, UNRWA’nın Filistinli mültecilere önemli yardımlar yaptığını, böylelikle bölgede istikrara katkı sağladığını kaydetti.

UNWRA’nın 217 milyon dolar açığı bulunduğuna dikkati çeken Adebahr, Almanya’nın tek başına bu açığı kapatamayacağını ifade etti.

Adebahr, bundan dolayı BM Genel Kurulu kapsamında bir etkinlik düzenleyeceklerini, buradaki görüşmelerde yardım kuruluşuna katkı sağlamaya çalışacaklarını anlattı.

UNRWA, ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

