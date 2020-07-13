Almanya'dan Ayasofya'nın Statüsünün Değiştirilmesine Tepkiler

Federal Hükümetin Dini Özgürlükler Görevlisi Markus Grübel, "Ayasofya'nın sadece tek bir dinin ibadetine açılmasından dolayı üzüntü içerisindeyim" dedi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Grübel "Binanın hem Hristiyanlık hem de İslam açısından derin tarihi bir önemi var. Bir statü değişikliği söz konusu olacaksa mekânın dinler arasında bir buluşma ve alışveriş mekanı olarak hizmet vermesi gerekirdi" şeklinde görüş belirtti.

Nitekim Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye’yle AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak tanımlayan Hahn, Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'ne giderek yabancılaştığını savundu ve "Bunun artık bazı politik sonuçları olmalı. Türkiye’yle AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararı Alman siyasetinde de yankı uyandırdı. Kararın sonrasında, Berlin’den gelen ilk yorumların temkinli olması dikkat çekerken, hafta başında konuyla ilgili bazı açıklamaların sertleştiği gözlemlendi.

Alman Protestan Kilisesi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da karara tepki gösterdi. "Bu kararın bir kez daha düşünülmesini umut ediyorum" diyen Bedford-Strohm, Ayasofya’nın 1934 yılından bu yana "Dinlerin ortak barışsal mekanı" olduğunu söyleyerek yeniden camiye dönüştürülmesi kararının bu durumu sonlandıracağını savundu ve kararın geri alınmasını talep etti.

Alman katolikleri adına bir açıklama yapan Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Thomas Sternberg, Ayasofya’nın Müslümanlar ve Hristiyanlar için ortak ibadete açılmasını önerdi. Ayasofya’nın müze değil, bir dini mekan olduğunu ifade eden Sternberg, "Atatürk’ün sekülerizmi tüm dinlere karşıydı. Bu muhteşem bina, 900 yıllık Hristiyan ve 500 yıllık Müslüman tarihini yansıtması açısından, her iki dine mensup insanların ibadetine açılmalı" görüşünü dile getirdi.

Alınan kararın "Dinler arası diyalog ve halklar arası barış açısından sorunlu" olduğunu söyleyen,Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Ayasofya müze değildir. Müslümanlar ve Hristiyanlar büyük bir ibadethanede kendi ibadetlerini edemezler mi? Bu, karşılıklı saygı açısından eşi benzeri olmayan bir işaret ve derin bir din anlayışı açısından önemli bir jest olurdu" ifadelerini kullandı. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi, Almanya’daki Müslüman örgütleri bir araya getiren bir çatı kurumu.