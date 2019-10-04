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Almanya'dan BAE'ye silah satışına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava savunma sistemleri için güç jeneratörü satılmasına onay verdi

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah teçhizatı satışına onay verdiği belirtildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi'nin BAE'ye hava savunma sistemleri için güç jeneratörü satılmasına onay verdiği kaydedildi.

Onay işleminin Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in konuya ilişkin Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na gönderdiği yazı ile ortaya çıktığı aktarıldı.

Bavyera'daki Jenoptik Power Systems firmasının hava savunma sistemi olan Patriot için güç kaynağı ürettiği hükümetinde bu firmanın satışına onay verdiği kaydedildi.

Haberde, Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin (CDU/CSU) 2017 yılında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yaptıkları koalisyon sözleşmesinde Yemen'deki savaşa doğrudan katılan ülkelere silah ve teçhizat satışına onay verilmeyeceği maddesi bulunmasına rağmen BAE'ye teçhizat satışına onay verilmesi de eleştirildi.

BAE'ye böyle bir satışa, bölgede İran'la var olan gerilim nedeniyle onay verildiği iddia edildi ve bunun da Almanya'nın siyasi tutumunda değişiklik yaptığı anlamına gelebileceği yorumunda bulunuldu.

- Almanya ABD'den F-18 savaş uçağı alma durumunda kalabilir

Öte yandan Süddeutsche Gazetesi'nin özel haberinde, Almanya'da 90 Tornado savaş uçağının 2025'e kadar hizmet dışı kalacağı için bunların yerinin Eurofighter ya da F-18 ile doldurulmasının istendiği bildirildi.

Haberde Alman Savunma Bakanlığının Avrupa'da ortak bir proje olan Eurofighter uçaklarının yeni versiyonlarının zamanında üretilmesi konusunda çekinceleri olduğunu rapor ettiği bu nedenle Almanya'nın ABD'den F-18 almak durumunda kalabileceği ifade ediliyor.

Haberde, ayrıca F-18 savaş uçaklarının Almanya'da konuşlu bulunan nükleer başlıklı füzeleri taşıma imkanına sahip oldukları kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Birleşik Arap Emirlikleri Onay silah satışı

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