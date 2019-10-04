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Almanya'dan BAE'ye tartışmalı askeri teçhizat satışı

04.10.2019 18:55 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri teçhizat satışına onay verdi.

Almanya'dan BAE'ye tartışmalı askeri teçhizat satışı

Ancak bu karar, Yemen'deki savaş nedeniyle tartışma yaratıyor.Alman hükümeti, Yemen'deki Husilere karşı oluşturulan askeri koalisyonda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava savunma sisteminde kullanılacak jeneratörlerin ihracatına onay verdi.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından Alman parlamenterlere gönderilen mektuba göre, söz konusu satışın onaylanmasına Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki Federal Güvenlik Konseyi'nde karar verildi. Mektubun içeriğini kamuoyuna Alman haber ajansı dpa duyurdu.

Satışına izin verilen jeneratörler, Bavyera merkezli Jenoptik Power Systems adlı şirket tarafından üretiliyor. Bu jeneratörler, ABD'li şirket Raytheon'un ürettiği Patriot hava savunma bataryaları için kullanılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, olası hava saldırılarına karşı Patriot sistemlerinden faydalanan ülkeler arasında.

ABD, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan İHA saldırıları sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki batarya daha yerleştirmeye karar vermişti. Suudi Arabistan gibi Birleşik Arap Emirlikleri de geniş petrol rezervlerine sahip.

Jeneratörlerin satışı neden tartışmalı?

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2017 yılındaki koalisyon mutabakatında, Yemen'deki savaşa "doğrudan" dâhil olan ülkelere artık askeri teçhizat satılmaması konusunda anlaşmıştı.

Bu nedenle Alman hükümetinin Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonda yer alan BAE'ye jeneratör satılmasına izin vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen Temmuz ayında Yemen'deki yaklaşık 5 bin askerini kademeli olarak çekmek istediği bildirilmişti. Ülkenin şu an Yemen'de kaç askeri bulunduğuna dair resmi bir açıklama yok.

Alman hükümetinin ihracat izni vermesinde, BAE'nin Yemen politikasındaki bu değişikliğin etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. İran krizi nedeniyle tansiyonun yükseldiği bölgede yer alan BAE'de binlerce Almanın yaşıyor olmasının da Berlin'in tutumunu etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

DW,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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