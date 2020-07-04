Almanya’dan Büyükada eleştirisi: Aktivistlere verilmiş siyasi bir mesaj

Almanya'da federal hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, Büyükada Davası’nda çok sayıda insan hakları aktivistinin hapis cezasına çarptırılması kararını eleştirdi. "Bu cezaların Türkiye'de insan hakları ve hukuk devleti için mücadele edenlere verilmiş korkunç bir mesajdır" diyerek, Türk adaletine, aktivistler hakkında verilen hükümlerin temyiz sürecinde "hızlı ve adil bir biçimde" yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Büyükada Davası’ndan çıkan karara bir tepki de Hristiyan Demokrat Parti’den (CDU) geldi. CDU İnsan Hakları Uzmanı Michael Brand, davanın sonucunu "utanç hükmü" olarak nitelendirdi. Türkiye'yi despotizmle suçlayan Brand, "Hakkında beraat kararı verilenlere karşı suçlamalar ne kadar uydurma ve asılsızsa, haksız yere hapse mahkum edilenlere yönelik suçlamalar da aynı şekilde uydurma ve asılsızdır" diye konuştu. Brand da, bu hükmün Türkiye'deki insan hakları savunucularına "siyasi bir tehdit mesajı" olmasından endişe ettiğini ifade etti.

Dört insan hakları savunucusuna hapis cezası