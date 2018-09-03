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Almanya'dan Çad Gölü havzasına 140 milyon avro ek yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Almanya, Çad Gölü havzası ülkeleri Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer'e 140 milyon avro ek yardım yapacak"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın insani yardım, güvelik ve kalkınma projelerinde kullanılmak üzere Çad Gölü Havzası ülkeleri Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer'e 140 milyon avro ek yardım yapacağını bildirdi.

Maas, Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen Çad Gölü Havzası İnsani Yardım Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Çad Gölü havzası ülkeleri için 140 milyon avroluk yardımın 2020’ye kadar yapılacağını aktardı.

Almanya'nın geçen yıl söz verdiği 100 milyon avro yardımın Çad Gölü havzasına aktarıldığını belirten Maas, "Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika arasında ekonomik bir merkez olan Çad Gölü havzasının teröristler, suçlular ve insan kaçakçıları için bir barınma noktası olmaması için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Maas, Almanya’nın yapacağı 140 milyon avroluk ek yardımın, insani yardım, güvenlik ve kalkınma projelerinde kullanılacağını bildirdi.

- 10 milyon insan yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler’e göre, Çad Gölü havzasındaki 10 milyon kişi, korumaya muhtaç bulunuyor ve acil olarak insani yardım bekliyor. Bölgedeki 2,4 milyon kişi, güvenlik sorunu yüzünden evini terk etmiş durumda.

Konferansta, Norveç de aynı bölgeye 40 milyon avro ek yardım yapacağını açıkladı.

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- Berlin, Afrika'ya açılıyor

Son aylarda Afrika ülkelerinin liderlerini Berlin’de ağırlayan Almanya, şirketlerinin Afrika’da daha fazla yatırım yapması için çalışmalar yürütüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'ya 3 günlük ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette, zengin yeraltı kaynakları ve geniş tarım arazilerine sahip kıtada özellikle altyapı ve enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarını masaya yatıran Merkel, ülke liderleriyle, Afrika’dan Avrupa’ya gerçekleşen göçü ele almıştı.

Yatırımlar yoluyla Afrika'nın göç veren ülkelerinin istikrara kavuşmasına ve kalkınmasına yardımcı olmayı da hedefleyen Almanya, Türkiye’nin Afrika açılımı modelini de yakından takip ediyor.

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Afrika Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Çad Gölü Havzası yardım

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