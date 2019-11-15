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Almanya'dan cami ve cemevlerine 7 milyon euro destek

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 20:42 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, entegrasyon çalışmaları kapsamında ülke genelinde 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yaklaşık 7 milyon euro harcama yapmayı planlıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, hükümetin önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yedi milyon euro civarında harcama yapmayı planladığını duyurdu.

Bakanlığın cami cemaatlerini maddi olarak ilk kez doğrudan desteklediğini belirten Seehofer, "Müslüman cemaatlerin toplumsal çevredeki faaliyetlere daha açık hâle gelmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Alman kurumları seçecek

Mali yardım yapılacak cami ve cemevleri, Almanya'daki Müslüman derneklerince değil, dört Alman kurumu tarafından seçilecek. Bu kurumlar; Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı (DKJS), Goethe Enstitüsü, Otto Benecke Vakfı ve Ortak Sosyal Yardım Vakfı olarak açıklandı. Desteklenecek cami ve cemevlerinin yıl sonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.

"Entegrasyon için Camiler" adlı proje, Müslüman derneklerinden uzmanlar rehberliğinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından organize edilecek.

Projenin başlıca hedefinin semtlerdeki cemaatler arası iletişimin artırılması olduğu belirtiliyor. Alman devleti ayrıca ülkedeki camilerin birçoğunda yurt dışından gelen imamların çalışmasından rahatsız. Cemaatler ise genellikle kendi imamlarını yetiştirme konusunda yaşadıkları maddi imkânsızlıklardan şikâyet ediyor.

dpa,epd/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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