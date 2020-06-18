HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan Çin ve Hindistan'a uzlaşı çağrısı

Almanya'dan Çin ve Hindistan'a uzlaşı çağrısı

18.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Çin-Hindistan sınırındaki çatışmalar hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Bunlar büyük ülkeler ve durumun gerçek anlamda bir askeri gerginliğe dönüşmesi hâlinde yaşanabilecekleri düşünmek istemiyorum" dedi.

Almanya'dan Çin ve Hindistan'a uzlaşı çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Her iki ülkeye de tansiyonu düşürme ve aralarındaki sınır sorununu barışçıl şekilde çözme çağrısında bulunan Maas, "Bunlar büyük ülkeler ve durumun gerçek anlamda bir askeri gerginliğe dönüşmesi hâlinde yaşanabilecekleri düşünmek istemiyorum" dedi.

Alman bakan, "Bu yüzden tüm seviyelerde her iki taraf nezdinde de tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Berlin'in bu sürece muhtemelen doğrudan müdahil olmayacağını ancak olası bir savaşı önlemek için nüfuzunu kullandığını belirten Maas, "Almanya'nın her yerde arabulucu olarak müdahil olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeyiz ve Temmuz'da başkanlığı devralacağız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Uluslararası toplumdaki beklentinin de Hindistan ve Çin gibi ülkelerin, sadece kendilerini değil, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışma içine girmemesi gerektiği yönünde olduğuna inanıyorum" dedi.

Maas, her iki ülkeye de "net mesajlar" vererek bu doğrultuda hareket etmelerini sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşan AB dönem başkanlığı

Maas, DW'ye verdiği röportajda, önümüzdeki ay Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını da devralacak olan Almanya'nın bu görevdeki hedeflerine dair soruları da yanıtladı.

Maas, Almanya'nın özellikle AB üyesi ülkelerin pandemi krizinin etkilerinden bir an önce sıyrılmasına yardımcı olunmasını istediğini dile getirdi.

Alman bakan, "Avrupa'daki insanların refah seviyesinin yükselmesi, Almanya gibi bir ihracat ülkesinin de yararınadır. Bu yüzden İtalya ve İspanya gibi koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen ülkelerin hızla yaralarını sarmalarına yardımcı olunacağından emin olmak istiyoruz" dedi.

Maas, "Bu, sadece o ülkelerin ve Avrupa'nın yararına değil, Almanya'nın da yararına" diye konuştu.

DW/CÖ,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktıBu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

İki katlı koltuklar uçak yolculuğunun geleceği mi olacak?

Somali'de Türk okuluna yakın bölgede patlama

Somali'de Türk okuluna yakın bölgede patlama

'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

'Trump 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istedi'

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

Derin uzaydan düzenli sinyal keşfedildi!

Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir

Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.