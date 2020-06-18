Almanya'dan Çin ve Hindistan'a uzlaşı çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Her iki ülkeye de tansiyonu düşürme ve aralarındaki sınır sorununu barışçıl şekilde çözme çağrısında bulunan Maas, "Bunlar büyük ülkeler ve durumun gerçek anlamda bir askeri gerginliğe dönüşmesi hâlinde yaşanabilecekleri düşünmek istemiyorum" dedi.

Alman bakan, "Bu yüzden tüm seviyelerde her iki taraf nezdinde de tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Berlin'in bu sürece muhtemelen doğrudan müdahil olmayacağını ancak olası bir savaşı önlemek için nüfuzunu kullandığını belirten Maas, "Almanya'nın her yerde arabulucu olarak müdahil olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeyiz ve Temmuz'da başkanlığı devralacağız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Uluslararası toplumdaki beklentinin de Hindistan ve Çin gibi ülkelerin, sadece kendilerini değil, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışma içine girmemesi gerektiği yönünde olduğuna inanıyorum" dedi.