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Almanya’dan çocuklarını görmeye geldi, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

BARTIN'da  yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük karayolu Çaydüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.E yönetiminde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Karaman’a çarptı. Yaralanan Karaman, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmek istenen Karaman, yolda yaşamını yitirdi.

Rahime Karaman’ın bir hafta önce eşiyle birlikte Almanya’dan Bartın’da bulunan çocuklarının yanına geldiği belirtildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.E., polis merkezine götürüldü.

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