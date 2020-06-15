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Almanya’dan Corona Aşısına Yatırım

15.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Almanya, Corona aşısı üzerinde çalışan biyoteknoloji firması CureVac’ın yüzde 23’ünü 300 milyon Euro’ya satın alacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Alman biyoteknoloji firmasını satın almaya çalıştığı yönünde haberler çıkması, Washington-Berlin arasında gerginlik yaratmıştı

Almanya’dan Corona Aşısına Yatırım

Almanya, Corona aşısı üzerinde çalışan biyoteknoloji firması CureVac’ın yüzde 23’ünü 300 milyon Euro’ya satın alacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Alman biyoteknoloji firmasını satın almaya çalıştığı yönünde haberler çıkması, Washington-Berlin arasında gerginlik yaratmıştı.

Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, CureVac’la ilgili açıklamasında, hükümetin Almanya’daki bilim ve biyoteknoloji sektörlerini güçlendirmek istediğini ve Berlin’in CureVac’ın ticaret stratejisini etkileme niyetinde olmadığını belirtti.

Altmaier, “Alman hükümeti, gelecek vadeden bu firmaya yatırım yapmaya karar verdi çünkü bu yatırımın firmanın üzerinde çalıştığı programları hızlandıracağını ve CureVac’a teknoloji potansiyelinin tamamını değerlendirmesi için gereken imkanları sağlayacağını düşünüyor” dedi.

Almanya, Corona aşısı üzerinde çalışan CureVac ve BioNTech firmalarının yabancı devletler tarafından ele geçirilmesini engellemek için geçen ay hükümete sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların yabancı ülkelere satışını veto etme konusunda yeni yetkiler verdi.

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