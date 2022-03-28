Almanya’dan ‘Demir Kubbe’ Planı

Almanya, olası Rus balistik füze saldırılarına karşı "Demir Kubbe" (Iron Dome) adlı hava savunma sistemini kurmayı planlıyor. Alman basınında çıkan ve hükümetle Federal orduya yakın kaynaklar tarafından doğrulanan habere göre, Almanya İsrail‘in Hamas örgütünün roket saldırılarına karşı 10 yıldır kullandığı hava savunma sistemi "Demir Kubbe" (Iron Dome) ile kendi hava savunma sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynaklar, Alman Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn’un, Başbakan Olaf Scholz ile geride kalan hafta içinde bir araya geldiğini ve savunma sisteminin kurulmasını ele aldığını ifade ederken, sistemin yaklaşık 2 milyar Euroya mal olacağı ve en geç 2025’e kadar oluşturulacağı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Plana göre, savunma kalkanı Almanya’nın yanısıra, komşu Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerini de Rusya’dan gelecek füzelere karşı koruyabilecek. Sistemi oluşturan ve fırlatılan roketleri tespit ederek, yörüngeleri ile hedeflerini hesaplayabilen radar üniteleri, Almanya’da üç ayrı bölgede kurulacak. 24 saat boyunca Rus hava sahasını kontrol altında tutacak sistem, Rusya’dan herhangi bir roket saldırısı başlatılması durumunda verileri anında Aşağı Ren bölgesindeki Ueden kentinde bulunan Ulusal Komuta Merkezi’ne aktaracak.

Rusya’dan yola çıkan roketlerin ateşlemesini saniyeler içinde tespit eden sistemle, füzelerin saldırgan olarak tanımlanması durumunda anında Arrow-3 füze imha sistemi devreye girecek ve Almanya‘dan fırlatılan roketler en geç 5 dakika içinde Almanya’ya yönelen füzeleri atmosferde imha edecek. Havada manevra kabiliyeti de olan savunma füzeleri, İsrail’de elde edilen deneyimlere göre gelen füzelere doğrudan çarpmıyor, yakınında infilak ederek hedefine ulaşmasını engelliyor. İsrail devletine ait silah üreticisi Rafael Defence Systems tarafından üretilen sistemin başarı oranı yüzde 90 olarak tanımlanıyor.

Üretici firma, İsrail‘deki "Demir Kubbe" sisteminin operasyonel olarak 2011’de ilk kez konuşlandırılmasından sonra Hamas tarafınfan fırlatılan 2 bin 400'den fazla roketi imha ettiğini bildirmişti; ancak İsrail’deki sistem kısa menzilli roketlere yönelik olarak kullanılıyor.

ABD ordusu da, İsrail’in geliştirdiği füze önleme sisteminden 2021’de satın almış, sisteminin Teksas’ta bulunan Fort Bliss üssüne konuşlandırılacağı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen hafta İsrail Parlamentosu Knesset’e video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, İsrail’den "Iron Dome" istemişti. "Herkes sizin füze savunma sisteminin en iyisi olduğunu biliyor ve kesinlikle halkımıza yardım edebilirsiniz, Ukraynalılar’ın Ukraynalı Yahudilerin hayatlarını kurtarabilirsiniz" diyen Zelenski, Nazi Almanyası’nın Yahudileri yok etme planıyla Rus saldırısını kıyaslayarak, İsrail’in Ukrayna’ya "Iron Dome" hava savunma sistemini vermemesini eleştirmişti.

Almanya’nın "Demir Kubbe" sistemine karar vermesi durumunda, bunun finasmanının, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ordunun modernizyonu için ayrılan 100 milyar Euroluk özel fondan yapılacağı öğrenildi. Başbakan Olaf Scholz, söz konusu fonun amacının, "Alman ordusunu modernleştirerek, Avrupa’nın hareket kabiliyeti en hızlı ve vurucu gücü en yüksek donanımlı ordularından birine dönüştürmek" olduğunu açıklamıştı. Modernizasyon programı kapsamında, Alman uçak filosu için dünyanın en modern savaş uçağı olarak bilinen F-35’lerden 35 adet alınacağı da açıklanmıştı.

