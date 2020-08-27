Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez

Merkel de durumun "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu anlaşmazlık konusunda diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Kimse Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle bu anlaşmazlığı çözemez" dedi.

Maas, AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki askeri manevraların sonlandırılması için Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu. Bunun taraflar arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilebilmesi için bir ön koşul olduğunu belirten Maas, "Savaş gemileri Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğu sürece elbette taraflar da masaya oturmayacaktır" diye konuştu.

Merkel: Endişe verici

Maas'tan kısa süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara-Atina gerginliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti. Merkel, "Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor" dedi.