HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez

Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez

27.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili konuşan Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Kimse Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle bu anlaşmazlığı çözemez" dedi.

Almanya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Savaş gemileriyle çözülmez

Merkel de durumun "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu anlaşmazlık konusunda diplomatik çözüme ihtiyacımız var. Kimse Doğu Akdeniz'deki savaş gemileriyle bu anlaşmazlığı çözemez" dedi.

Maas, AB dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki askeri manevraların sonlandırılması için Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulundu. Bunun taraflar arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilebilmesi için bir ön koşul olduğunu belirten Maas, "Savaş gemileri Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğu sürece elbette taraflar da masaya oturmayacaktır" diye konuştu.

Merkel: Endişe verici

Maas'tan kısa süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara-Atina gerginliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti. Merkel, "Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor" dedi.

Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Salı günü önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Ancak tarafların Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatları gerginliğin sürmesine neden oldu.

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya'nın dün Doğu Akdeniz'de üç gün sürecek bir ortak tatbikat düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bugün de Türkiye yeni bir Navtex ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı; Doğu Akdeniz'deki iki bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde savaş gemileriyle atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Navtex ilanı, denizlerdeki olası tehlikelere karşı gemiler ve ilgililerin uyarılması için yapılıyor.

DW,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Koronavirüs önlemlerini hiçe saydı, istifa ettiKoronavirüs önlemlerini hiçe saydı, istifa etti
Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsinizKiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz
En Çok Okunan Haberler
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan AB Ticaret Komiseri Hogan istifa etti
Koronavirüs önlemlerini hiçe saydı, istifa etti
"Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"
Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.