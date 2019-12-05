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Almanya'dan dün Denizli'ye gelen kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 19:23 | Son Güncelleme

Almanya'dan dün Denizli'ye gelen kişi evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Almanya'dan gelen Şakir Kurtulmuş'tan (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Kurtulmuş'un Yenişehir Mahallesi'nde bulunan evine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak eve giren ekipler, Kurtulmuş'u yerde hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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