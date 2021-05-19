Almanya'dan dünyadaki kız çocuklarının eğitimi için 100 milyon euroluk yeni girişim

Girişimi Nobel ödüllü Malala Yusufzay da destekliyor.Almanya, dünya çapındaki kız çocuklarının eğitimini desteklemek için yeni bir girişim başlattı. “SHE – Support Her Education” (Onun Eğitimini Destekle) adıyla bugün başlatılan girişim kapsamında Almanya, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaklaşık bir milyon kız çocuğunun eğitimi için 100 milyon euro verecek.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen girişimin amacının, geçen sene başından bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve eğitimi sekteye uğrayan kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak olduğu açıklandı. Bu kapsamda gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık bir milyon kız çocuğunun okullarına geri dönmesi ve okullarını bitirmesi hedefleniyor.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller girişimin başlaması dolayısıyla Çarşamba günü düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu, bir jenerasyonun tamamının geleceği için önemli bir yatırımdır” dedi. Koronavirüs krizi nedeniyle kız çocuklarının ve kadınların durumunun daha da kötüleştiğini ifade eden Bakan Müller, kriz nedeniyle ilk olarak işini kaybedenlerin bu kesim olduğunu ifade etti. Dünya çapında 130 milyon kız çocuğunun okula gidemediğini aktaran Müller, dünyada yaşanan açlık ve ekonomik kriz nedeniyle 13 milyon kız çocuğunun da zorla evlendirildiğini ve bu sebepten okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.