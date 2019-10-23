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Almanya'dan ECB Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ECB Yönetim Kurulu üyeliğine Isabel Schnabel'un aday gösterilmesine karar verdi

BERLİN (AA) - Almanya, boş olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyeliğine öğretim üyesi Isabel Schnabel'i aday gösterdi.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Sabine Lautenschlaeger'in görev süresi dolmadan istifa etmesiyle yerine Bonn Üniversitesi Öğretim Üyesi Isabel Schnabel'in aday gösterilmesine karar verdi.

48 yaşında olan Schnabel, 2014’ten beri Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Schnabel, Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ve diğer merkez bankalarının başkanları, ECB’nin kasım ayından itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına yeniden başlama kararını eleştirmişti. Schnabel, ECB’nin geçen ay açıkladığı son teşvik paketini abartılı bularak paketin bankanın yetkisi dahilinde olduğunu belirtmişti.

ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Sabine Lautenschlaeger de ECB'nin yeni teşvik kararından sonra, görev süresi dolmadan istifa etmişti.

Isabel Schnabel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman hükümeti tarafından ECB Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Avrupa makamları tarafından atamam onaylanırsa yüksek beklentileri karşılamak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Mario Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'a devredecek.

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