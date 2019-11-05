Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı

Varılan uzlaşmada, teşvikler ve şarj istasyonları artırılması öngörülüyor.Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ülkede elektrikli araçların yaygınlaşması için satış teşviklerinin ve araç şarj yerlerinin artırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisi teşvikleri arttırmayı, teşvik programını uzatmayı ve böylece elektrikli araçlara olan talebi arttırmayı hedefliyor. Hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri dün akşam başbakanlıkta yapılan bir zirvede bir araya gelerek Kasım ayından itibaren verilen teşviklerin liste fiyatı 40 bin euroya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 50, liste fiyatı 65 bin euroya kadar olan araçlar için ise yüzde 25 arttırılması kararı aldı. Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes teşvik paketine 2 milyar eurodan fazla katkı sağlanacağına işaret etti.

Bu kapsamda 40 bin euro liste fiyatının altındaki araçlara verilen teşvikler 4 bin eurodan 6 bin euroya yükselmesi, 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor.