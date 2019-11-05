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Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Alman hükümeti ve otomotiv sektörü Almanya'da elektrikli araç satın alınmasını özendirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı

Varılan uzlaşmada, teşvikler ve şarj istasyonları artırılması öngörülüyor.Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisinin temsilcileri, ülkede elektrikli araçların yaygınlaşması için satış teşviklerinin ve araç şarj yerlerinin artırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisi teşvikleri arttırmayı, teşvik programını uzatmayı ve böylece elektrikli araçlara olan talebi arttırmayı hedefliyor. Hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri dün akşam başbakanlıkta yapılan bir zirvede bir araya gelerek Kasım ayından itibaren verilen teşviklerin liste fiyatı 40 bin euroya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 50, liste fiyatı 65 bin euroya kadar olan araçlar için ise yüzde 25 arttırılması kararı aldı. Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes teşvik paketine 2 milyar eurodan fazla katkı sağlanacağına işaret etti.

Bu kapsamda 40 bin euro liste fiyatının altındaki araçlara verilen teşvikler 4 bin eurodan 6 bin euroya yükselmesi, 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor.

Alman hükümeti daha önce de benzer bir adım atmış, ancak 2016 yılında açıklanan 300 bin araçlık teşvik için sadece 141 bin civarında araç başvuru yapmıştı. Şimdi yükseltilecek teşviklerle 650-700 bin araç hedefleniyor. 2020 yılı sonunda sona eren teşvik paketi de 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Şarj istasyonları yaygınlaştırılacak

Yeni trafiğe çıkan elektrikli araç sayısı artış gösterse de halen düşük düzeyde olduğu belirtiliyor. Elektrikli araçların günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması için otomotiv zirvesinde elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması da gündeme geldi. 2022 yılına kadar Almanya'da 55 bin şarj istasyonunun kurulması hedefleniyor. Otomotiv sektörünün 15 bin kamu şarj noktası kurmak istediği belirtildi. Ülkeden halen 21 bin şarj noktası bulunuyor. Federal Hükümet 2030'a kadar 3 milyar eurodan fazla yatırım yaparak bir milyon şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar trafikte 7 ila 10 milyon elektrikli aracın olması hedefleniyor. 2016 yılından bu yana uygulanan teşvik programlarına rağmen bu hedefe ulaşmanın mümkün olmadığı görülüyor. Trafikteki eletrikli araç sayısının 2020 yılında ancak bir milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

DW/SSB, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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