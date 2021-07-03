Almanya'dan Erdoğan'ın Aşılar Ücretli Açıklamasına Tepki

Almanya'da nüfusun yüzde 37,9'u Corona virüse karşı iki doz aşı da oldu. Ülkede kamu sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz verilerine göre 46 milyon 249 bin kişiyle halkın yüzde 55,6’sı en az bir doz aşı olurken, 31 milyon 400 bin kişi, yani yüzde 37,9’luk bir oran iki kez aşı olarak tamamen aşılanmış oldu.

Yeni vaka sayısıysa son 24 saatte, 671 olarak saptandı. Son bir haftada 100 bin kişide Corona virüs saptanan vaka oranı ise ülke çapında yüzde 4,9 olarak belirlendi. Aşı ve vaka sayılarındaki olumlu tabloya rağmen, son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 7’ye yükseldi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya’da Corona virüse karşı yapılan aşıların ücretli olduğunu iddia eden sözleri Alman medyasında da yankı buldu. Frankfurter Rundschau gazetesi "Erdoğan‘dan yanlış açıklama" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı’nın Almanya’nın aşıyı ücretli yaptığı şeklindeki sözlerinin Berlin’de şaşkınlığa neden olduğunu yazdı. Haberde, söz konusu sözlerin sosyal medyada da tepkiye neden olduğu belirtildi. Der Westen adlı gazeteyse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "doğru olmayan açıklamalarla halkını yanıltan bilgiler verdiğini" öne sürdü.

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi bu aşıları ücretle yapıyorlar. Bugün İngiltere 100, 150 sterlinle aşı yapıyor. Bizse ücretsiz aşı yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Almanya'ya gidiyorsun bakıyorsun 100, 150 avro. Ama bizde böyle bir şey yok" şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca "Bize de nasihat ettiler, böyle olmaz belli bir bedel alın diye" şeklindeki sözleriyle söz konusu ülkelerin Türkiye'de aşı yaptıranlardan para alınmasını nasihat ettiğini söylemişti.

Almanya aşılama konusunda Avrupa’da en yüksek orana ulaşan ülke durumunda. Geçen 2020’nin son günlerinde aşılamanın başladığı ülkede, önce yaşlı bakım evlerinde yaşayan 80 yaş üstü insanlar ve sağlık personeli aşılanmış, daha sonra hastalığı ağır geçirme ya da hayatını kaybetme riski taşıyan kronik hastalara da öncelik tanınmıştı. Haziran ayının başından bu yana da 12 yaş üstündeki tüm vatandaşlar bir öncelik sıralaması olmaksızın randevu alıp aşı olabiliyor. Alman hükümeti geçen yıl Corona virüsü salgınının ilk dalgasında aşılama kampanyası için en az 6 milyar euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı. Ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyasında uygulanan tüm aşılar, ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Aşının ötesinde, vatandaşlar bir meblağ ödemeden istedikleri kadar antijen testi de yaptırabiliyor. 1 Mart’tan bu yana uygulamada olan hızlı testler yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda muayenehanelerde ve eczanelerde de ücretsiz bir şekilde uygulanıyor.

Öte yandan Başbakan Angela Merkel’in "sağ kolu" olarak tanımlanan Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, aşı yaptıranların Delta varyantıyla bağlantılı olarak ileride yeniden gündeme gelebilecek kısıtlamalardan muaf tutulacağını duyurdu. Braun, tam aşılanmış kişilerin kendileri için risk olmadığı gibi başkalarını da tehlikeye atmayacaklarını dile getirerek, “Bu nedenle temaslarını azaltmalarını tavsiye etmek için de hiçbir sebep yok. Aşılanan kişi sayısının artmasıyla salgın durumu değerlendirilirken 100 bin kişide görülen vaka sayıları yine önemli bir rol oynayacak” açıklamasını yaptı. Çok sayıda bilim insanı ve uzman yaz tatili sonrası Delta varyantı vakalarının büyük oranda yükseleceğini savunuyor ve yeniden kapanma ya da kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

