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Almanya'dan Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Almanya'dan Esed rejiminin İdlib saldırılarına kınama

BERLİN (AA) - Almanya, Esed rejiminin İdlib'de sivillere yönelik hava ve kara saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet olarak sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları kınıyor ve Suriye rejimi ile müttefiklerini sivillerin korunmasını garanti etmeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, acil bir ateşkes ile özellikle yerlerinden edilmiş ve zor durumda olanlara insani yardım ulaştırılmasına imkan tanınması istendi.

"Bu konuyu düzenli olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Suriye'deki ihtilafın ancak siyasi çözüm çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülebileceği vurgulandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırına yaptığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanlığı İdlib

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