HABER

Almanya'dan Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) desteği sürdüreceğini bildirdi

AMMAN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı ziyaret çerçevesinde, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut durum ve gerginliklere odaklandıklarını ifade eden Maas, görüşmede ayrıca, bölgede dengeli bir role sahip olan Ürdün'ün değerlendirmelerinin ele alındığını aktardı.

Maas, Ürdün ekonomisinin zor durumda olduğunun farkında olduğunu ifade ederek, "Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu ile koordineli yürüttüğü ekonomik reformlarından memnunuz. Almanya, Ürdün'e koşulsuz 100 milyon dolarlık krediyle destek veriyor." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki görüşmelerin, terör örgütü DEAŞ'ın artık ülke topraklarında olmadığını ancak tehdidinin devam ettiğini ortaya koyduğunu kaydeden Maas, DEAŞ'ın bölgede yeniden var olmaması için verilen mücadeleye katkı sağlamayı istediğini söyleyerek Alman askerlerini El-Ezrak Üssü'ne kabul ettiği için Ürdün'e teşekkür etti.

Alman Bakan ayrıca, UNRWA'nın desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin burayı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Maas, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasını da ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda hemfikiriz. Ürdün'ün bu konudaki değerlendirmesine güveniyoruz ve iki devletli çözüm, tek çözüm." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü Bakan Safedi de iki ülke arasındaki iş birliğinin günden güne pekiştiğini ve bölgedeki sorunların çözümünde ortak çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Filistin meselesinin, görüşmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Safedi, "Ürdün ve Almanya olarak, iki devletli çözümün, anlaşmazlığı sona erdirmenin yolu olduğu konusunda mutabıkız." diye konuştu.

Safedi, ülkesinin kalıcı ve kapsamlı barış istediğini; bunu başarmak için işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Ürdün ve Almanya'nın UNRWA'nın desteklenmesi ve görevine devam etmesi konusunda ortak görüş sahibi olduğunun altını çizen Safedi, iki ülkenin ayrıca Suriye krizine çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından, perşembe günü yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Ürdün'ün de yer aldığı bölge turu kapsamında, yarın İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geleceği belirtilmişti.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğuKaracabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğu
Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadıTatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Amman Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.