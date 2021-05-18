HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’dan Gazze için 40 milyon euroluk kaynak

Almanya’dan Gazze için 40 milyon euroluk kaynak

18.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın Gazze'de insani yardım amacıyla kullanılmak üzere 40 milyon euroluk kaynak ayırdığını açıkladı.

Almanya’dan Gazze için 40 milyon euroluk kaynak

Maas çatışmaları sona erdirmenin ilk öncelik olduğunu söyledi.Avrupa Birliği dışişleri bakanları İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları ele almak için bugün video konferans yoluyla biraraya geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas toplantı öncesi yaptığı açıklamada bölgede saldırıları sona erdirmenin ilk öncelik olduğunu belirterek "Silahlar şimdi nihayet susmalı" dedi.

Radikal İslamcı Hamas'ın mevcut gerilimi "roket terörüyle kasten" tırmandırdığını savunan Maas, bunun "İsrailliler ve Gazze'deki kendi sivil halkı açısından korkunç sonuçlara" neden olduğunu belirtti. Maas "İsrail'in elbette buna karşı kendini savunma hakkı vardır" diye konuştu.

Maas Avrupa Birliği'nin Gazze Şeridi'nde insani yardım konusunda arabuluculuk konusunda daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu. "Bugün Gazze'ye daha iyi bir insani yardımda bulunulması için lobicilik yapacağım" diyen Maas Almanya'nın Gazze'deki sivillere yardım amacıyla 40 milyon euroluk bir kaynak ayırdığını söyledi.

Maas soruna kalıcı çözüm için ise "güvenlik oluşturucu tedbirler" alınmasının gerekli olduğunu söyledi. Alman bakan, önce ateşkesin ardından da İsrail ile Filistinliler arasında diyaloğun başlatılmasının gerekli olduğunu belirtti. Maas, Avrupa Birliği'nin çatışmanın yatıştırılmasında "siyasi ve insani" bir rol oynamak zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin diplomatik rol oynamasının yolu olarak Ortadoğu Dörtlüsü'nü işaret eden Maas, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans'ın arabuluculuk çabalarını bu formatta göstermesinden yana olduğunu söyledi. Ortadoğu Dörtlüsü içinde ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yer alıyor.

Maas "Son günler bu çatışmanın ne kadar çabuk ve şiddetli bir biçimde tırmanacağını gösterdi. Arkada yatan nedenleri ve bu tür bir durumun gelecekte nasıl önleneceğini de konuşmak zorundayız" dedi.

Reuters, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Çocuklarının nikahlarını ekrandan izliyorlarÇocuklarının nikahlarını ekrandan izliyorlar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.