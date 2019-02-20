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Almanya'dan gelen 3 kız kardeşe Denizli'de mide küçültme ameliyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

ALMANYA'da 105, 110 ve 145 kilodaki üç Türk kız kardeş, Denizli'ye gelerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu.

Almanya'dan gelen 3 kız kardeşe Denizli'de mide küçültme ameliyatı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ALMANYA'da 105, 110 ve 145 kilodaki üç Türk kız kardeş, Denizli'ye gelerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Operasyonun ardından kız kardeşler hem sağlıklarına kavuştu hem de zayıflamaya başladı.
Almanya'da yaşayan gurbetçi ailenin çocukları 145 kilogram ağırlığındaki Pınar Arman (30) ve kardeşleri 110 kilogram ağırlığındaki Burcu Kalender (27) ile 105 kilogram ağırlığındaki Eda Kalender (22), sürekli diyet yapmalarına rağmen fazla kilolarından kurtulamayınca sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan kontrollerde kardeşlerin en büyüğü olan Pınar Arman'ın yüksek tansiyonu ve uyku apnesi olduğu, Burcu Kalender'in guatr hastalığı bulunduğu, en küçük kardeş olan Eda Kalender'in ise kalbinde delik ve kronik astım rahatsızlığı olduğu tespit edildi. Üç kız kardeş, bu hastalıkları nedeniyle, riskli olduğu için Almanya'da mide küçültme ameliyatı olacak sağlık merkezi bulamadı. Kardeşler, internetten bu tür ameliyatların Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını öğrenip, Denizli'ye geldi.
Üç kardeşe, Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota tarafından hastanede 1,5 ay önce sırasıyla laparoskopik yöntemle kapalı mide küçültme ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından 1 saat sonra ayağa kalkan kız kardeşler, taburcu olup Almanya'ya döndü. Pınar Arman'ın 17, Burcu Kalender'in 15 ve Eda Kalender'in 13 kilo verdiği öğrenildi.
Ameliyatı yapan Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, obez üç kız kardeşin sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında ameliyatlarının riskli bulunduğundan yapılmadığını belirterek, "Hastalarımız Almanya'da çok sayıda sağlık merkezine başvurmuş ancak riskli görüldüğü için yapılmamış. Daha sonra bize başvurdular, gerekli ön hazırlıkları yaparak üç kız kardeşin mide küçültme ameliyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.

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