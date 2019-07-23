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Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Başakşehir’de gerçekleşen eğitimde, Pnömatik kaslarıyla çalışan Robothespian, Almanya’dan gelerek Başakşehirlilerin gözdesi oldu.

Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

Başakşehir’de gerçekleşen eğitimde, Pnömatik kaslarıyla çalışan Robothespian, Almanya’dan gelerek Başakşehirlilerin gözdesi oldu. 280 kilogram ağırlığında ve insan boyutlarındaki Robothespian, tanıtımda sesli anons yaparak şarkı söyledi.
Başakşehir Belediyesi, Almanya merkezli endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketi FESTO işbirliği ile Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde “Endüstri 4.0 & Üretim ve İnsan Gelişiminde Verimlilik” etkinliği düzenledi. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, ev sahipliğin de düzenlenen etkinliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, FESTO Didaktik Türkiye Genel Müdürü Alpay Özkan, FESTO’nun Endüstriyel Akademi Müdürü Hakan Eminçe ve vatandaşlar katıldı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen eğitimde, Pnömatik kaslarıyla çalışan "Robothespian"ı ağırladı. Robothespian, Başakşehirlilerin ilgi odağı oldu.

Robothespian şarkı söyleyerek hünerlerini sergiledi
280 kilogram ağırlığında ve insan boyutlarındaki Robothespian, tanıtımda sesli anons yaparak şarkı söyledi. Göz kırpabilen Robothespian, Başakşehir Living Lab’de tüm hünerlerini sergiledi.

Robot Rıfkı misket oynadı
Daha sonra Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen “Robot Rıfkı” sahneye gelerek bir süre misket oynayıp ve gangnam style şarkısıyla neşeli dakikalar yaşattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, FESTO Didaktik Türkiye Genel Müdürü Alpay Özkan’a başarılarından ötürü plaket takdim etti.
“Robothespian özel konuğumuz”
‘Robot Rıfkı’nın yazılımının Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirildiğini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Rıfkı bizden habersiz davetler vermiş. Robothespian geldi, beraber gösteriler yaptılar. Amacımız görsel etkinlikler oluşturup, gençleri görsel etkinliklerle buluşturmak. Robotların tanıtımını sağlamak. Özellikle Robothespian özel konuğumuz. Kas hareketleri, insan hareketleri yapabilen bir robot. Asıl amaç ise; Endüstri 4.0 yani teknolojiyle endüstri’nin buluşmasını sağlamak. Teknolojinin ürettiği ürünleri bir süre uyarlanmasını sağlamak. Bu sayede verimliliğin ve üretim kalitesinin artırılmasını sağlamak. Bir Belediye bunlarla uğraşır mı? Evet uğraşır. Çünkü Living Lab, Başakşehir Belediyesi’nin bir teknoloji merkezi. Bu tür ürünler üreterek şehrimizde uygulamasını da yapabilirsek ,o zamanda verimliliğe ulaşmış oluruz. Ürün konusunda da bizi mutlaka kaliteli ürünler ve katma değer ürünler çıkartmamız lazım hayalimizdir. Bu tür robotik ortamlarla ve teknoloji destekleriyle biz bunları başarabiliriz. Burada Gençlerimize bunların eğitimlerini veriyoruz. Ürün olarak da geliştirilmiş ürünleri burada tanıtıyoruz” dedi.

“İnsan kası prensibiyle çalışan bir robot”
Dünyada 176 ülkede faaliyet gösteren Alman kuruluşu FESTO Didaktik Türkiye Genel Müdürü Alpay Özkan, “Robothespian Almanya’dan geldi. Festo Türkiye’ye Almanya Genel Merkezin 25’inci yıl hediyesiydi. Bu robotun en büyük özelliklerinden bir tanesi, insan kası prensibiyle çalışan bir robotumuz. Bizim kaslarımız gibi gevşeyip kasılan bir yapıya sahip, pnömatik bir sistemdir. Kolları ve elleri hareket eder. Buna bağlı olarak bir yazılımı var. Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çünkü insanoğlunun talepleri artıyor. Farklılaşıp hepimiz bireyselleşiyoruz. Bu süreçte üretim süreçleri değişiyor. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi insanın nasıl bir adaptasyonu sağlayacağıdır” şeklinde konuştu.

Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu

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